Страны Европейского союза готовят 15-й раунд санкций против Российской Федерации несмотря на возможные изменения во внешней политике США. 27 членов ЕС направляют свои пожелания в Брюссель.
Издание EUobserver пишет, что это первый этап процедуры, после которого начнутся встречи комиссии с дипломатами ЕС и обсуждение текста санкций в Совете ЕС. Вероятно, что новый пакет ограничений подготовят к третьей годовщине полномасштабной войны в Украине.
Страны Балтии и Польша давно настаивают на запрете ЕС на импорт российского сжиженного газа и ядерной энергетики, в то время как страны Северной Европы хотят более жесткий ограничений для "теневого флота" РФ, который помогает обходить санкции.
При этом глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель ранее сообщил, что 15-й раунд будет нацелен на покупку Россией запрещенных технологий. Это может привести к включению в "черный список" большего количества компаний из Китая, Индии, Турции и ОАЭ, поддерживающих Россию, что ужесточает правила финансовых транзакций. Данный шаг может привести к нападкам на экспортеров запрещенных технологий ЕС в страны Центральной Азии, которые реэкспортируют их в Россию.
Посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов заявил, что уклонение от санкций стоит жизней.
"В октябре против Украины было использовано более 2000 беспилотников Shahed. Это число означает, что более 170 000 микрочипов, микроконтроллеров, процессоров и множество различных деталей, которые должны были быть заблокированы, были поставлены в Россию из-за рубежа, в том числе от компаний из Китая, Европы, США", — сказал он.
В список пожеланий Киева также входит запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов через Индию. Украина заявила, что ЕС должен ввести новые санкции против российских металлов, химикатов, зерна, удобрений и урана, а также против российских финансовых и IТ-компаний.
Европа должна внести в черный список больше "олигархов, близких к Кремлю", сказал Ченцов. По его словам, ЕС должен преследовать больше "российских пропагандистов, деятелей искусства и священнослужителей, включая высокопоставленных членов Русской православной церкви, которые поддерживают войну и разжигают ненависть к украинскому народу".
Санкции против России - решение Великобритании
Правительство Великобритании ввело крупнейший за 18 месяцев пакет санкций против РФ, направленный против лиц, причастных к войне в Украине, африканских групп наемников и атаки с использованием нервно-паралитического вещества на британской территории.
В частности ограничения были введены против 56 юридических и физических лиц, чтобы повредить военным действиям российского диктатора Владимира Путина и "злонамеренной деятельности России во всем мире".
Также среди них есть 10 компаний, которые находятся в Китае и, как отмечается, поставляют технику и компоненты для армии РФ.