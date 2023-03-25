Назван человек, который помогал россиянину с обходом санкций.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции рассказало о схеме по сохранению активов, которую использовал российский олигарх Олег Дерипаска для избежания санкций. В прошлом месяце его имущество в Украине было национализирован.

В НАПК отмечают, что Дерипаска, в отношении которого сейчас применены санкции ЕС, Великобританией, США, Канадой, Швейцарией, Австралией, Новой Зеландией и Украиной, перед началом полномасштабной войны был на встрече с российский диктатором Владимиром Путиным относительно действий в случае усиления санкций. Якобы после этой встречи большинство олигархов начали переоформлять свое имущество на людей из близкого окружения.

"Одним из таких олигархов был и Олег Дерипаска. Пребывание Дерипаски под санкциями в подавляющем большинстве стран санкционной коалиции заставляет его создавать схемы обхода санкций по управлению активами или приобретения им новых активов через подставных лиц, в частности, нашей сегодняшней санкционной цели - Зигфрида Вольфа", – пишет НАПК.

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Агентство отмечает, что гражданин Австрии Зигфрид Вольф с 2008 года и сейчас продолжает работать на российском рынке, имеет привилегированный статус "дружественного" нерезидента, который позволяет получать активы в России. Через такой механизм Вольф уже получает в собственность компании, связанные с Дерипаской через других связанных лиц, пишет НАПК.

"До начала полномасштабного вторжения он был тесно связан с компаниями Олега Дерипаски (Группа "ГАЗ", корпорация "Русские машины" (ООО "Нижегородские автомобили"), Корпорация "Главстрой", Nolana Holdings Limited. Доказательством приближенности Зигфрида Вольфа к Дерипаске являются значительные суммы финансового вознаграждения, выплачиваемые ему от компаний последнего. Так, только за 2021 год сумма дохода Вольфа в одной из компаний Дерипаски составляла почти 1 миллиард рублей. ... Итак, Зигфрида Вольфа можно назвать человеком-схемой по обходу санкций. НАПК ожидает внесения Вольфа в санкционные списки Украины в ближайшее время, что должно продемонстрировать пример и другим странам санкционной коалиции", – резюмируют в агентстве.

Санкции и активы Дерипаски в Украине

Как отмечается на сайте НАПК, среди активов российского олигарха Олега Дерипаски - Арзамасский машиностроительный завод, выпускающий бронетранспортеры-амфибии БТР-80, которые использовались Россией во время полномасштабной войны против Украины.

Это и другое дало основания для введения в отношении него санкций странами Запада и Украина.

В январе украинский Минюст подал иск о взыскании активов Дерипаски в пользу Украины. В феврале имущество подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски стоимостью более 10 млрд гривен национализировали. В собственность государства перешли 350 объектов, в частности, Николаевский глиноземный завод, а Глуховский карьер кварцитов, Хустский карьер, Жежеловский карьер.

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