После отпуска в августе прошлого года Катерина Рожкова перестала общаться с главой НБУ, о чем призналась СМИ.

Первый зампред правления НБУ Катерина Рожкова заявила в интервью НВ, что она продолжает игнорировать своего шефа Кирилла Шевченко несмотря на еженедельную работу с ним в заседаниях правления через Zoom.

«У нас правление происходит регулярно в Zoom, два раза в неделю, поэтому регулярно два раза в неделю на правлении в Zoom мы видимся. Кроме того, есть комитеты финансовой стабильности, монетарные комитеты, они тоже дистанционные. В рамках коллегиальных органов». При этом она добавила: «Мы общаемся в рамках обсуждения вопросов. Если возникают какие-то вопросы и я что-то комментирую, он что-то комментирует, это не значит, что мы коммуницируем с ним».

Напомним, что после отпуска в августе прошлого года Катерина Рожкова перестала общаться с главой НБУ, о чем призналась в интервью «Лиге»: «Мы не общаемся больше месяца»- говорила она. После того, как она получила выговор от Совета НБУ, она подала в суд на весь Нацбанк, но не уволилась из него и продолжает получать зарплату.

В 2019 году доходы Катерины Рожковой, согласно ее декларации, составили больше 4 млн грн, совокупные наличные сбережения — больше 8 млн грн.

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Автор: УНИАН