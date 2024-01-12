Эта мера позволит улучшить платежную дисциплину, отметил глава НКРЭКУ Константин Ущаповский.

Для того чтобы обеспечить нормальное функционирование украинской энергосистемы, правительство решило отменить мораторий на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг населению из-за неуплаты. Об этом заявил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский.

"Это является необходимым шагом, который должен значительно повысить уровень платежной дисциплины. Для нормального функционирования энергосистемы Украины крайне нужны необходимые ресурсы, и поэтому это была вынужденная такая мера", - сказал он отвечая на вопрос, зачем правительство сняло мораторий на отключение потребителей за долги.

Глава НКРЭКУ отметил, что те потребители, которые имеют субсидию, фактически на 100% платят за потребленную электроэнергию. В то же время те, кто имеет возможность платить за электроэнергию из-за моратория серьезно ухудшили свою платежную дисциплину. "Поэтому эта мера позволит улучшить эту платежную дисциплину", - подчеркнул Ущаповский.

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Напомним, в конце 2023 года Кабинет министров отменил запрет на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям, имеющим задолженность по их оплате.