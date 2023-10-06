"Укрзализныце" выгодно повышение тарифов, но это удар для всех, кто пользуется "УЗ", отметил эксперт.

От повышения тарифа на железнодорожные перевозки наше государство проиграет, поскольку потеряет тысячи субъектов хозяйствования. Поэтому здесь необходимо вмешательство правительства, которое должно обуздать аппетиты "Урзализницы". Такое убеждение высказал экономист Андрей Новак.

"Укрзализныця" очень неадекватно пользуется своим монопольным положением на рынке перевозок в Украине. И эту ситуацию невозможно никак иначе решить экономически, кроме как допустить на этот рынок всех желающих игроков. Только конкуренция, только взаимный контроль за ценами и тарифами, которые всегда есть при высокой конкуренции, минимизирует возможные цены в каждый период времени и максимизирует качество предоставления услуг. Пока конкуренции не будет на рынке как пассажирских, так и грузовых перевозок в Украине, мы и дальше будем иметь такую ситуацию", - отметил Новак.

Он предупредил, что рост тарифа на перевозку приведет к удорожанию себестоимости украинской продукции, а соответственно - потере нашими предпринимателями своих конкурентных преимуществ на внешних рынках, и ряда банкротств, которые нельзя допустить.

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"Укрзализныце" выгодно повышение тарифов. Но это удар для всех, кто пользуется "Укрзализныцей". И если сопоставить выгоды для государственного предприятия, монополиста, и вред для всех остальных экономических субъектов, то это сравнение несоизмеримо. Выгода от более высоких прибылей "Укрзализныци" намного меньше для государства, чем потери тысяч, если не десятков тысяч украинских субъектов хозяйствования, которые пользуются перевозками "Укрзализныци". Поэтому тут надо реакция правительства: как минимум надо обуздать эти аппетиты руководства "Укрзализныци". А как максимум - компенсировать часть тарифов самой "Укрзализныци" из госбюджета", - резюмировал эксперт.

Напомним, недавно стало известно о намерении "Укрзализныци" увеличить тарифы на грузовые перевозки на 20%. Год назад, в июле, компания уже повышала тарифы на 70% - это привело к росту себестоимости украинской продукции и сокращению объемов производства предприятий.

В свою очередь, директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк заявил, что повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки является нецелесообразным, поскольку промышленность Украины сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. В этой ситуации нужно готовить пакет стимулов для производителей, а не наносить им новый удар.