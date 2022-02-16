При обустройстве душевой кабины выбору поддона следует уделить должное внимание не только ввиду необходимости эффективного отвода воды, но и комфорта, безопасности, практичности гигиенических процедур. От того, насколько правильно подобраны элементы ограждения, также зависит срок службы оборудования. Актуальным решением для зоны водных процедур считаются поддоны из акрила и литого мрамора.

Об особенностях изделий из указанных материалов можно узнать от менеджеров перед покупкой или, например, из статьи специалистов чешской компании Ravak "Литые и акриловые душевые поддоны: как выбрать?". Предварительное знакомство с характеристиками сантехники позволяет заранее определиться с эксплуатационными параметрами подходящей модели.

Три главные причины выбрать акриловый поддон

Литьевой акрил — прочный и износостойкий полимер, изделия из которого сохраняют стабильную форму и презентабельный внешний вид. Тактильно приятный материал быстро нагревается и поглощает шум льющегося потока.

Акриловые поддоны — гигиеничные и простые в чистке, поскольку имеют гладкую непористую поверхность. Кроме того, специальная антибактериальная добавка предупреждает размножение патогенной микрофлоры на изделии. Конструкции из акрила ремонтопригодны и гарантировано прослужат два года.

К преимуществам моделей из литого полимера относятся:

Вариативность размеров. Акриловые модели подходят для компактных и просторных душевых. В сегменте малогабаритной сантехники популярны изделия в форме четверти круга и традиционные квадратные варианты. Они отлично интегрируются в угол и позволяют рационально использовать площадь. В средних и просторных ванных комнатах устанавливают прямоугольные поддоны, которые обеспечивают эргономичное внутреннее пространство.

Продуманный дизайн. Лаконичные изделия с четкими линиями можно вписать практически в любую обстановку: от хай-тека и лофта до скандинавского стиля и неоклассики. Доступны изделия как с ровной, так и с рифленной поверхностью. Каскадное дно служит и дизайнерским акцентом, и дополнительной защитой от скольжения.

Функциональность. Безбарьерная душевая, кабина с невысокими бортиками или уголок с мини-ванной? В каталогах представлено оборудование для различных зон водных процедур.

Три ключевых преимущества поддона из искусственного камня

Эксплуатационные характеристики смеси каменной крошки и связующих смол превышают такие показатели натурального камня, как надежность и гигиеничность. Композит не имеет пор и не впитывает влагу, благодаря чему не склонен к образованию плесени. Специальное покрытие добавляет прочности материалу, делает готовое изделие более аккуратным и упрощает чистку. Поддоны из искусственного камня служат не менее 5 лет.

Среди особенностей моделей из композита следует выделить: