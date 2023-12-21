Среди продуктов, попавших под новые ограничения в 12-м санкционном пакете, наиболее важными являются именно чугун и DRI - на эти продукты приходятся наибольшие объемы импорта.

Евросоюз продолжает наращивать санкционное давление на РФ. Принятый 12-й пакет санкций вводит новые и расширяет действующие ограничения, закрывая лазейки обхода санкций. Новые запреты касаются и металлургического импорта из РФ, в частности, чугуна и ферросплавов, которые долго оставались "неприкосновенными" для внесения в санкционные списки. При этом европейцы ослабили условия импорта российских слябов и заготовки из легированной стали, удлинив переходный период. Об этом идет речь в аналитике GMK Center.

"В 12-м пакете расширяется запрет на импорт из РФ металлургической продукции - передельного и зеркального чугуна, железа прямого восстановления (DRI), медной и алюминиевой проволоки, фольги, труб из алюминия. Такой запрет может стоить России €2,2 млрд в год. Это решение было вполне ожидаемым - несмотря на сопротивление металлургических лоббистов (потребителей российского чугуна), с пятой попытки Евросоюз смог утвердить запрет на импорт чугуна", - указывают аналитики Центра.

Среди продуктов, попавших под новые ограничения в 12-м санкционном пакете, наиболее важными являются именно чугун и DRI - на эти продукты приходятся наибольшие объемы импорта. По оценкам Минэкономики, Украина могла бы экспортировать до 1,5 млн т дополнительного объема чугуна на рынок ЕС вместо российских поставщиков еще в этом году. Увеличение спроса со стороны ЕС позволило бы загрузить мощности украинских горно-обогатительных предприятий и металлургических заводов.

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В то же время, Евросоюз продлил действие квот на российские слябы, которые должны были завершиться в октябре 2024 года, еще на четыре года. Суммарный размер квоты на импорт до сентября 2028 года установлен в размере 8,5 млн.

"Объемы выделенных квот превосходят фактические поставки российских слябов. Это свидетельствует о том, что европейские покупатели пролоббировали такие объемы поставок, которые позволят продолжать работать в рамках текущих бизнес-моделей длительное время. Эта ситуация негативно будет влиять на конкурентную ситуацию на европейском рынке: перекатные заводы, работающие на российских полуфабрикатах, будут в более выгодном положении по сравнению с заводами полного цикла, использующими доменные печи и кислородные конвертеры", - отметил аналитик GMK Center Андрей Глущенко.

Кроме того, остается высоким риск, что отдельные страны пролоббируют послабления и насчет уже введенных санкций, постольку механизмы их введения остаются непоследовательными, указывают в Центре.