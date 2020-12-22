Сомнения фракции "Слуга народа" разделяют также в ведущих бизнес-ассоциациях Украины и в Институте макроэкономики и прогнозирования НАН Украины. Там считают, что повышение акциза на табачные изделия для электрического нагрева сразу в 4,2 раза могут создать проблемы для госбюджета.

Народная депутат Лада Булах вопреки позиции Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике приложила усилия чтобы отклонить поправку №175 к законопроекту №4065 – которая несколько смягчала резкое повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭНы) в 2021 году - с 320% до 200%.

По прогнозам Лады Булах и общественной организации "Жизнь", одномоментное повышение акциза на 320% поможет госбюджету получить дополнительно 5 млрд гривен.

Показательно, что позиция Булах кардинально противоречит позиции ее фракции – 168 депутатов от фракции "Слуга народа" поддержали более постепенное повышение акциза.

Председатель фракции Давид Арахамия, который явно сомневается в прогнозах своей коллеги, даже напрямую спросил ее, будет ли она нести ответственность, если бюджет "просядет".

Показательно, что пессимизм главы фракции "Слуга народа" разделяют и профессиональные экономические институты, и ведущие бизнес-ассоциации, чьи прогнозы говорят о том, что из-за резкого повышения госбюджет может потерять значительные средства.

Так, за расчетами Института макроэкономики и прогнозирования НАН Украины, резкое повышение акцизов на ТИЭНы принесет в 2021-2025 гг. в госбюджете Украины на 18,7 млрд гривен меньше доходов, чем более постепенный вариант повышения акциза. Такая разница обусловлена возможным снижением спроса на легальную продукцию и повышением уровня контрабанды ТИЭНов.

"Уже в 2021 г. разница в пользу сценария постепенного повышения акциза составит 1,1 млрд гривен. В дальнейшем она ежегодно будет расти, достигнув 7,4 млрд гривен в 2025 г.", – говорится в исследовании Института.

Против резкого повышения акциза выступили также все ведущие бизнес-ассоциации Украины – в т. ч. Американская торговая палата и Европейская Бизнес Ассоциация, Союз украинских предпринимателей.

"Замедление темпов роста ставок акцизного налога и расширение графика повышения обеспечит рост акцизных поступлений в государственный бюджет и будет соответствовать европейской практике", – советовали в Американской торговой палате.

В свою очередь в Европейской Бизнес Ассоциации напомнили, что из-за подобных резких ростов акциза, в течение последних 3 лет объем легального рынка табачных изделий уменьшился на 32%, зато произошел резкий рост объемов незаконной торговли сигаретами - почти в 7 раз.

Напомним, что в 2019 г. недовыполнение доходов госбюджета от табачного акциза составило почти 14 млрд гривен, а за 9 месяцев 2020 г. – госбюджет недополучил 9,7 млрд гривен табачного акциза.

Как раньше сообщал УНИАН, за 5 последних лет общественная организация "Жизнь", которая также активно лоббировала отмену упомянутой поправки, "освоила" более 30 млн гривен. грантовых средств – в т. ч. 8,3 млн гривен в 2019 г.

Традиционно основную часть средств предоставляет организации американский фонд Campaign Tobacco Free Kids (в 2019 г. – 3,9 млн гривен). Этот фонд связан с американским филантропом и неудачным кандидатом на пост Президента США Майклом Блумбергом. В прошлом году Майкл Блумберг попал в скандал, пытаясь оправдать российскую оккупацию Крыма.

Методика "экономических расчетов" ОО "Жизнь" и Киевской школы экономики относительно поступлений от акциза с Твенов была жестко раскритикована – в частности, Федерацией работодателей Украины.

"По расчетам авторов, получается, что в 2023 г. налоги с табачной отрасли будут гарантировать 5,2% ВВП, или 20% от налоговых поступлений сводного бюджета. А доходы только от табачного акциза в 2023 году будут соразмерными с 2,4% ВВП. Такие "результаты" даже немного странно было бы комментировать", – заявил директор Департамента конкурентоспособности бизнеса Федерации работодателей Украины Александр Яворский.

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Автор: УНИАН