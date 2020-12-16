Одна из крупнейших ассоциаций иностранных и украинских инвесторов Украины поддержала законопроект №4065 с соответствующими поправками, направленный на улучшение администрирования налогов и имплементации норм директив ЕС в законодательство Украины

Американская торговая палата в Украине призывает поддержать предложения компаний-членов к проекту Закона №4065 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения» во время его рассмотрения во втором чтении.

Об этом говорится в официальном заявлении Американской торговой палаты.

Читайте такжеПредприниматели поддержали налоговый комитет ВР в вопросе постепенного повышения акциза на ТИЭН

В палате уверены, что принятие законопроекта №4065 будет способствовать обеспечению равных, прозрачных, а также более постепенных и предполагаемых правил налогообложения.

"Сегодня бизнес продолжает работать в условиях мирового экономического кризиса, что обусловлено пандемией COVID-19, и которая существенным образом повлияла на экономику Украины и вызвала заметный спад экономической и инвестиционной активности в стране. Предложенные изменения помогут усовершенствовать налоговое администрирование, будут способствовать дальнейшей диджитализации бизнес-процессов и выполнению обязательств по имплементации норм, предусмотренных отдельными Директивами ЕС", – уверены в Американской торговой палате.

В частности, в Палате поддерживают инициативу о более плавном повышении акцизов на табачные изделия для нагрева (ТИЭНы), а также возможность смягчения и продления графика ежегодного повышения акцизов на сигареты.

"Принятие предложенных изменений относительно замедления темпов роста ставок акцизного налога и расширения графике повышение обеспечит рост акцизных поступлений в Государственный бюджет и будет соответствовать европейской практике" – прогнозируют в Американской торговой палате.

Учитывая, что введение предложенных изменений будет способствовать улучшению условий ведения бизнеса в Украине, эксперты компаний-членов Палаты призывают рассмотреть и поддержать предоставленные предложения.

Напомним, ранее поправки к закону №4065, которые предусматривают смягчение резкого повышения акцизов на ТИЭНы (из действующих 320% до 200% с последующим ростом ставки акциза на 30% ежегодно) поддержали в Союзе украинских предпринимателей.

Также ранее о необходимости более постепенного подхода в повышении акцизов на ТИЭНы заявляли в Совете предпринимателей при Кабинете Министров и в Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН