"На грани остановки": Ярославский обратился с письмом к Зеленскому из-за ситуации на заводе "Электротяжмаш" (документ)

По словам Ярославского, не имеет значения, кто станет владельцем завода после его приватизации. Важно, чтобы завод полноценно работал.

Известный украинский бизнесмен, владелец и президент DCH Александр Ярославский написал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьеру Денису Шмыгалю из-за сложившейся на харьковском предприятии "Электротяжмаш" ситуации.

Соответствующий документ опубликован на сайте DCH.

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"Как гражданин Харькова обращаюсь к Вам с просьбой разрешить ситуацию на некогда мощнейшем харьковском предприятии "Электротяжмаш", которое находится в государственной собственности и в ведении ФГИУ. Сегодня завод на грани остановки: он обременен миллиардными долгами, рынки сбыта потеряны", - говорится в письме.

По словам Ярославского, ключевая причина нынешнего положения дел на "Электротяжмаше" - непрофессиональное управление.

"Практика показывает, что спасение предприятий такого уровня возможно только путем прихода ответственного частного инвестора", - добавил в письме бизнесмен.

Он подчеркнул, что к моменту проведения обещанного ФГИУ на первую половину 2021 года приватизационного аукциона по "Электротяжмашу" завод не доживет.

"Поэтому, прошу Вас, господин президент вмешаться в ситуацию и сохранить "Электротяжмаш" для Харькова и Украины", - обратился Ярославский к Зеленскому.

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