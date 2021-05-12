По данным источников, арест счетов произошел по решению Верховного суда от 20 апреля, который обязал взыскать долг с "Укрзализныци" в пользу VR Global Partners, L.P.

Вчера, 11 мая, государственные исполнители заблокировали все счета "Укрзализныци".

Об этом сообщили источники в госкорпорации, пишет OBOZREVATEL.

По информации источников, сделано это было по решению Верховного суда от 20 апреля, который обязал взыскать долг с АО "Украинская железная дорога" (УЗ) в пользу VR Global Partners, L.P. (VR). Верховный Суд подтвердил позицию судов низших инстанций и полностью отклонил кассационную жалобу УЗ. Решение не подлежит обжалованию.

Напомним, что VR, которую связывают с экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой, вопреки законодательству в феврале 2019 года выкупила долг УЗ у российского Проминвестбанка за 123,55 млн долларов. Теперь VR, надбавив пени и штрафы, требует от госкорпорации уже 300 млн долларов.

Разрешение на эту сделку подписала замглавы НБУ Катерина Рожкова, которая, как утверждается, была гражданской женой председателя Проминвестбанка Андрея Рожка. Правоохранители увидели в этой сделке факт злоупотребления служебными полномочиями, нарушающими решение СНБО №126/2018 от 14.05.2018 «О применении и отмене персональных экономических и других ограничительных мерах». Однако Суд проигнорировал аргументы УЗ.

При этом из-за конфликта на востоке Украины "Укрзализныця" понесла многомиллионные убытки: как непосредственно активов - сотен грузовых и пассажирских вагонов, так и доходов от пассажирских и грузовых перевозок из-за блокады восточного направления, которые так и не были возмещены. Учитывая, что железная дорога - это в том числе и вопрос национальной безопасности, к долгам "Укрзализныци" должен быть особый государственный подход.

Ранее в расследовании интернет-издания OBOZREVATEL обнародовались документы, согласно которым Катерина Рожкова разрешала продавать ПИБ долги УЗ вопреки санкциям. «Проиграет в этой схеме государство, которое вынуждено будет дотировать свое предприятие. А еще простые украинцы, которые пользуются услугами "Укрзализныци". В случае выплаты такого огромного долга роста стоимости перевозок избежать не удастся", - отмечали авторы публикации.

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Автор: Иван Бойко