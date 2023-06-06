Компания работает и присоединяется к процессу эвакуации населения в сельской местности и обеспечивает выплаты в эвакуационных поездах.

По состоянию на утро 6 июня все отделения "Укрпочты" города Херсон и области работают в обычном режиме.

Как сообщает пресс-служба "Укрпочты", их команда делает все, чтобы доставить пенсию, продукты и почту.

В компании также отметили, что где необходимо, приобщаются к процессу эвакуации населения в сельской местности и в сотрудничестве с военно-гражданской администрацией (ВГА), соответствующими министерствами и "Укрзализныцей" обеспечивают выплаты в эвакуационных поездах.

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Также в "Укрпочте" пообещали информировать о дальнейших шагах.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Как сообщал УНИАН, ночью около 02:50 российские вражеские войска осуществили внутренний подрыв конструкций Каховской ГЭС. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, под угрозой подтопления около 80 населенных пунктов.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС АО "Укрзализныця" запустила эвакуационные поезда.

В ГУР отметили, что российские оккупанты перемещали взрывчатые вещества и технику для осуществления дистанционного подрыва дамбы.

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