В этом году в РФ выпустили всего 15 тысяч персональных компьютеров и 8 тысяч серверов на российских процессорах, что гораздо меньше, чем планировалось.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину иностранные производители, которые выпускают процессоры по документации российских разработчиков, отказались выполнять заказы, в том числе отгружать уже произведенные чипы.

Как заявил глава Минцифры страны-агрессора Максут Шадаев, в этом году в РФ выпустили всего 15 тысяч персональных компьютеров и 8 тысяч серверов на российских процессорах, что гораздо меньше, чем планировалось до вторжения в Украину, сообщает "Коммерсантъ".

"У нас в этом году было бы значительно больше, если бы те партии российских процессоров, "Эльбрусов", "Байкалов", которые были заказаны и произведены, были бы отгружены. Интеллектуальные права и вся документация российские, но, если исходить из топологических норм, таких производств в России нет, и это все заказывалось на зарубежных заводах", - сказал глава Минцифры РФ.

Видео дня

Ситуация с чипами:

После вторжения России в Украину "Байкал Электроникс", АО "МЦСТ" и АО "НПЦ "Элвис" сначала попали под экспортный контроль США, а затем их занесли в SDN-List, что предусматривает блокирование любых активов и полный запрет на сделки.

Российские чипмейкеры попали под санкции, введенные Евросоюзом 16 декабря.

США также периодически вводят санкции в отношении компаний, которые, по интерпретации их органов, создавались для размещения заказов на иностранных заводах.

13 декабря правительство Китая официально запретило поставлять в Россию процессоры Loongson на собственной архитектуре LoongArch, так как РФ может использовать их в военных целях.

Крах российской экономики:

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-. 8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний. Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу. 30 июня началось стремительное падение акций "Газпрома". В тот же день вслед за "Газпромом" началось падение акций крупнейших российских компаний.

Война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. По состоянию на 31 августа 80% россиян остались без сбережений.

29 сентября в The Insider вышел материал о том, что Россия на грани полного исчерпания финансовых резервов.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Вас также могут заинтересовать новости: