Концепция «пятизвездочного» отеля в Google отличалась от подхода общественного совета по туризму.

Американский техногигант Google согласился выплатить штраф в размере 1,1 млн евро ($1,3 млн) во Франции.

Об этом пишет Techcrunch.

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Французские власти пришли к выводу о некорректности рейтинга местных гостиниц в поисковике.

Для ранжирования отелей от одной до пяти звезд Google ранее использовал в своем алгоритме официальный источник общественного совета по туризму (Atout France), а также данные других веб-сайтов гостиничной индустрии. Однако как выяснилось в ходе расследования, позже компания начала использовать при оценке отелей собственный алгоритм.

Генеральное управление по конкуренции Французской Республики начало расследование этого вопроса в 2019 году после получения жалоб от отельеров на рейтинг Google.

Расследование выявило, что Google заменил стандартную систему классификации Atout France системой звездного рейтинга, которая основана на собственных критериях компании. Эту систему Google применил к более чем 7500 заведениям.

Отмечается, что концепция «пятизвездочного» отеля в Google не совпадала с версией Atout France. Кроме того, служба по надзору за потребителями отметила, что использование Google термина «звезды» по той же шкале от 1 до 5, сбивало потребителей с толку.

«Эта практика вредила потребителям, которых вводили в заблуждение относительно уровня обслуживания, на который они могли рассчитывать при бронировании жилья. Это также привело к предвзятому отношению к отельерам, чьи заведения были ошибочно представлены как менее престижные, чем в официальном рейтинге Atout France», — говорится в заявлении французского регулятора.

В Google заявили, что внесли изменения «необходимые, чтобы отобразить только официальный рейтинг французских звезд отелей в Картах Google и в поиске».

Google и штрафы

В сентябре 2019 года Google оштрафовали на рекордную сумму за сбор данных о детях на Youtube. Информация о детях использовалась для демонстрации им таргетированной рекламы.

В декабре 2018 года в РФ компанию Google оштрафовали на полмиллиона рублей за отказ скрывать запрещенные сайты.

В марте 2013 года США оштрафовали Google за незаконный сбор данных

В декабре 2011 года Google оштрафовали за подсказки в поиске.

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Автор: УНИАН