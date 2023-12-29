Главная бизнес-премия страны "Выбор года" объявила ежегодный список товаров и услуг №1. Узнаваемость компаний и сервисных сетей из списка обеспечивается авторитетной наградой – медалью "Выбор года", являющейся атрибутом товаров №1. Так, 90,1% опрошенных узнают (знают) медаль "Выбор года", а в Киеве таких – 93,7%, по данным Ipsos в Украине.
Список первенства по версии Международного фестиваля-конкурса "Выбор года" в Украине ценится потребителем, а попадание в него – событие в жизни торговой марки или компании. Причина - в комплексной незаангажированной оценке претендентов на лидерство.
Наибольшее влияние на оценку претендентов на лидерство в каждой из номинаций имеют потребители. Организаторы Международного фестиваля-конкурса "Выбор года" в Украине каждый сезон проводят национальное маркетинговое исследование потребительских предпочтений.
Кроме этого, опрашивают совет экспертов, состоящий из бизнес- и отраслевых ассоциаций и Конфедераций, государственных учреждений. Среди них украинский Совет бизнеса, Конфедерация строителей Украины, Киевская торгово-промышленная палата, Украинская ассоциация прямых продаж, ассоциация легкой промышленности и другие.
Команда бизнес-награды также учитывает результаты опроса рекламных агентств, национальных и узкоспециализированных изданий. Важно и мнение медийного жюри, в которое входят теле- и радиоведущие, шоумены, а также журналисты.
Методика определения товаров и услуг №1 разработана компанией Fеstivals International (США) и дает комплексную оценку позиции товара, услуги и компании-производителя на рынке.
Список победителей Международного фестиваля-конкурса "Выбор года " 2023:
Производитель модульных домов года – SCANDI
Разработка и производство систем защиты и безопасности года (военное и гражданское назначение) – Kvertus
Оптические товары года – SOLENTE
Сервис земельных инвестиций года – ZEMINVEST
Маникюрная вытяжка года украинского производства – ÜLKA
Светодиодные линзы для авто года – AMS Automotive Systems
Автосервис года по ремонту и обслуживанию турбин и топливной системы – TurboSTO
Крем для рук года – Nivea
Косметика для ухода за лицом года – Nivea
Декоративная косметика года для глаз – Mary Kay
Декоративная косметика года для губ – Mary Kay
Автобусные туры года – Аккорд-тур
Производитель выпечки года – Киевхлеб
Краска года украинского производства – Kolorit
Стиральная машина года – LG Electronics
Холодильник года – LG Electronics
Кондиционер года – LG Electronics
Майонез года – Королевский вкус
Телевизор года эконом-класса – KIVI
Мультиварка года – Tefal
Электрогриль года – Tefal
Посуда года для приготовления пищи – Tefal
Электрочайник года – Tefal
Мультипечь года – Tefal
Робот-пылесос года – Rowenta
Кухонные товары года – Фрекен БОК
Девелоперская компания года в пригороде Киева – Строительная Группа Синергия
Жилой комплекс бизнес-класса года в пригороде Киева – Синергия Сити
Жилой комплекс комфорт-класса года в Киеве – Новая Англия (Девелопер-ROYAL HOUSE)
Садовая техника года – STIHL
Мотопилы года – STIHL
Шоколад года– Millennium
Сеть центров косметологии и лазерной эпиляции года – Лазерхауз
Школьные рюкзаки и ранцы года – Kite
Национальная сеть торговых центров – Эпицентр
Препарат года (в таблетках) для лечения геморроя – Детралекс
Венотоник года в таблетках – Детралекс
Сеть аптек года – Аптека АНЦ
Протеиновый коктейль года – Herbalife
Диетические добавки года – Herbalife
Программа для коррекции и снижения массы тела – Herbalife
Украинский бренд года одежды для женщин – VOVK
Сеть барбершопов года (мужская парикмахерская с дополнительным набором услуг) – ЦирульниК Barbershop
Производитель профильных систем для металлопластиковых дверей и окон года – REHAU
Александр Черный, совладелец ZEMINVEST:
"Для ZEMINVEST победа по версии "Выбор года" в Украине имеет большое значение, поскольку мы активно действуем на украинском рынке и направляем свои усилия на удовлетворение потребностей украинских потребителей. Мы верим в развитие украинского бизнеса и хотим вдохновлять другие компании быть лучше и развиваться вместе с нами. ZEMINVEST играет ключевую роль во внедрении инновационных решений в сфере земельных ресурсов и развитии аграрного бизнеса. Получив эту награду, мы подтверждаем свое лидерство в своей торговой категории и демонстрируем нашу способность к достижению высоких стандартов качества и удовлетворенности клиентов. Самым главным для нас является то, что "Выбор года" не торгует наградами, а реально проводит аудит и оценку сервиса компании".
Ольга Шабельная, менеджер по маркетингу Kvertus:
"Kvertus - одна из немногих компаний в мире, чья продукция постоянно испытывается на войне. Мы работаем в режиме круглосуточной связи с нашими военнослужащими на передовой и сами выезжаем на место, чтобы проверить наши изделия в реальных условиях. Мы выпустили наш первый антидроновой пистолет еще в 2017 году. И с тех пор ассортимент компании расширился до 12 систем, включая мощную станцию детекции БПЛА. За 2022-2023 годы Kvertus изготовила более 2500 устройств, которые пошли к военным и на охрану важных объектов. Победа в "Выборе года" важна для нас, потому что мы гордимся нашей продукцией! Качественные решения, защищающие жизнь как гражданских, так и военных, — самое важное, что может быть сегодня. Поэтому мы хотим, чтобы о нас знали потенциальные потребители и чтобы на нас ориентировались и пытались нас превзойти украинские коллеги-производители"
Все победители становятся участниками национальной рекламной кампании, которую организует "Выбор года". Она включает популяризацию товаров и услуг №1 в медиа, размещение ситибордов в пространстве города и в метро, информирование потребителей о статусе победителей в соцсетях.
Прием заявок на участие в "Выбор года" в Украине 2024 открыт. Чтобы попасть в число номинантов в своей товарной категории, достаточно заполнить анкету на сайте Бизнес-Премии.