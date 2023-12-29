Наибольшее влияние на оценку претендентов на лидерство в каждой из номинаций имеют потребители.

Главная бизнес-премия страны "Выбор года" объявила ежегодный список товаров и услуг №1. Узнаваемость компаний и сервисных сетей из списка обеспечивается авторитетной наградой – медалью "Выбор года", являющейся атрибутом товаров №1. Так, 90,1% опрошенных узнают (знают) медаль "Выбор года", а в Киеве таких – 93,7%, по данным Ipsos в Украине.

Список первенства по версии Международного фестиваля-конкурса "Выбор года" в Украине ценится потребителем, а попадание в него – событие в жизни торговой марки или компании. Причина - в комплексной незаангажированной оценке претендентов на лидерство.

Наибольшее влияние на оценку претендентов на лидерство в каждой из номинаций имеют потребители. Организаторы Международного фестиваля-конкурса "Выбор года" в Украине каждый сезон проводят национальное маркетинговое исследование потребительских предпочтений.

Видео дня

Кроме этого, опрашивают совет экспертов, состоящий из бизнес- и отраслевых ассоциаций и Конфедераций, государственных учреждений. Среди них украинский Совет бизнеса, Конфедерация строителей Украины, Киевская торгово-промышленная палата, Украинская ассоциация прямых продаж, ассоциация легкой промышленности и другие.

Команда бизнес-награды также учитывает результаты опроса рекламных агентств, национальных и узкоспециализированных изданий. Важно и мнение медийного жюри, в которое входят теле- и радиоведущие, шоумены, а также журналисты.

Методика определения товаров и услуг №1 разработана компанией Fеstivals International (США) и дает комплексную оценку позиции товара, услуги и компании-производителя на рынке.

Список победителей Международного фестиваля-конкурса "Выбор года " 2023:

Производитель модульных домов года – SCANDI

Разработка и производство систем защиты и безопасности года (военное и гражданское назначение) – Kvertus

Оптические товары года – SOLENTE

Сервис земельных инвестиций года – ZEMINVEST

Маникюрная вытяжка года украинского производства – ÜLKA

Светодиодные линзы для авто года – AMS Automotive Systems

Автосервис года по ремонту и обслуживанию турбин и топливной системы – TurboSTO

Крем для рук года – Nivea

Косметика для ухода за лицом года – Nivea

Декоративная косметика года для глаз – Mary Kay

Декоративная косметика года для губ – Mary Kay

Автобусные туры года – Аккорд-тур

Производитель выпечки года – Киевхлеб

Краска года украинского производства – Kolorit

Стиральная машина года – LG Electronics

Холодильник года – LG Electronics

Кондиционер года – LG Electronics

Майонез года – Королевский вкус

Телевизор года эконом-класса – KIVI

Мультиварка года – Tefal

Электрогриль года – Tefal

Посуда года для приготовления пищи – Tefal

Электрочайник года – Tefal

Мультипечь года – Tefal

Робот-пылесос года – Rowenta

Кухонные товары года – Фрекен БОК

Девелоперская компания года в пригороде Киева – Строительная Группа Синергия

Жилой комплекс бизнес-класса года в пригороде Киева – Синергия Сити

Жилой комплекс комфорт-класса года в Киеве – Новая Англия (Девелопер-ROYAL HOUSE)

Садовая техника года – STIHL

Мотопилы года – STIHL

Шоколад года– Millennium

Сеть центров косметологии и лазерной эпиляции года – Лазерхауз

Школьные рюкзаки и ранцы года – Kite

Национальная сеть торговых центров – Эпицентр

Препарат года (в таблетках) для лечения геморроя – Детралекс

Венотоник года в таблетках – Детралекс

Сеть аптек года – Аптека АНЦ

Протеиновый коктейль года – Herbalife

Диетические добавки года – Herbalife

Программа для коррекции и снижения массы тела – Herbalife

Украинский бренд года одежды для женщин – VOVK

Сеть барбершопов года (мужская парикмахерская с дополнительным набором услуг) – ЦирульниК Barbershop

Производитель профильных систем для металлопластиковых дверей и окон года – REHAU

Александр Черный, совладелец ZEMINVEST:

"Для ZEMINVEST победа по версии "Выбор года" в Украине имеет большое значение, поскольку мы активно действуем на украинском рынке и направляем свои усилия на удовлетворение потребностей украинских потребителей. Мы верим в развитие украинского бизнеса и хотим вдохновлять другие компании быть лучше и развиваться вместе с нами. ZEMINVEST играет ключевую роль во внедрении инновационных решений в сфере земельных ресурсов и развитии аграрного бизнеса. Получив эту награду, мы подтверждаем свое лидерство в своей торговой категории и демонстрируем нашу способность к достижению высоких стандартов качества и удовлетворенности клиентов. Самым главным для нас является то, что "Выбор года" не торгует наградами, а реально проводит аудит и оценку сервиса компании".

Ольга Шабельная, менеджер по маркетингу Kvertus:

"Kvertus - одна из немногих компаний в мире, чья продукция постоянно испытывается на войне. Мы работаем в режиме круглосуточной связи с нашими военнослужащими на передовой и сами выезжаем на место, чтобы проверить наши изделия в реальных условиях. Мы выпустили наш первый антидроновой пистолет еще в 2017 году. И с тех пор ассортимент компании расширился до 12 систем, включая мощную станцию детекции БПЛА. За 2022-2023 годы Kvertus изготовила более 2500 устройств, которые пошли к военным и на охрану важных объектов. Победа в "Выборе года" важна для нас, потому что мы гордимся нашей продукцией! Качественные решения, защищающие жизнь как гражданских, так и военных, — самое важное, что может быть сегодня. Поэтому мы хотим, чтобы о нас знали потенциальные потребители и чтобы на нас ориентировались и пытались нас превзойти украинские коллеги-производители"

Все победители становятся участниками национальной рекламной кампании, которую организует "Выбор года". Она включает популяризацию товаров и услуг №1 в медиа, размещение ситибордов в пространстве города и в метро, информирование потребителей о статусе победителей в соцсетях.

Прием заявок на участие в "Выбор года" в Украине 2024 открыт. Чтобы попасть в число номинантов в своей товарной категории, достаточно заполнить анкету на сайте Бизнес-Премии.