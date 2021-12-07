Закон не прошел надлежащего обсуждения с бизнесом и всеми заинтересованными сторонами.

Нормы закона №5600, который приняла Верховная Рада в конце ноября, имеют непредсказуемые последствия для многих отраслей экономики Украины, не будут поддерживать развитие производства и не будут способствовать улучшению инвестиционного климата. Кроме того, закон не прошел надлежащего обсуждения с бизнесом и всеми заинтересованными сторонами, а отдельные изменения ко второй версии были согласованы кулуарно и непрозрачно. Поэтому президент должен наложить вето на закон и отправить его на доработку.

Об этом говорится в открытом письме к президенту Владимиру Зеленскому от Федерации работодателей (ФРУ).

"Требуют существенной доработки его положения по сокращению срока на включение сумм НДС в налоговый кредит по зарегистрированным налоговым накладным с 1095 до 365 календарных дней, ограничение выезда руководителя налогоплательщика за границу при наличии налогового долга свыше 1 млн, а также ограничение 50% суммы отрицательного значения объекта налогообложения прошлых лет, которую можно включить в финансовый результат до налогообложения для крупных налогоплательщиков, особенно после сложного 2020 года, связанного с мировой пандемией и карантинными ограничениями", - перечисляют в ФРУ.

Также нуждаются в доработке нормы, предусматривающие увеличение ставки экологического налога на двуокись углерода, предложенного под лозунгами борьбы за экологию. По убеждению ФРУ, эти нормы выглядят странно на фоне массовой легализации ввезенных в Украину подержанных легковых автомобилей, которые значительно вредят окружающей среде. Кроме того, в ЕС подобные платежи направляются на решение экологических задач, а не выполняют фискальную функцию.

"Следует отметить, что ЕС ставит перед Украиной высокие требования по экомодернизации промышленности, невыполнение которых приведет в ближайшем будущем к усилению барьеров на пути к европейским рынкам", - напомнили в ФРУ.

Не может быть принята работодателями также норма, в соответствии с которой у всех без исключения предприятий при продаже обесцененного и списанного имущества в виде металлолома (авто, станки, вагоны, арматура) государство будет забирать 20% от цены проданного лома в виде уменьшения налогового кредита. А повышение ренты на радиочастотный ресурс ставит в трудное положение мобильных операторов, и нарушает Меморандум с правительством 2019 года.

"Необоснованным является отмена без обсуждения, в последние минуты голосования, нормы о включении логистических затрат в расчет рентной платы на руды железа, ведь для расчета взят индекс Китая, то есть очень отдаленного рынка. Уменьшать размер индекса на логистические расходы рекомендовано МВФ, Всемирным банком и Организацией экономического сотрудничества и развития", - подчеркнули в ФРУ.

Также, по их убеждению, не является экономически обоснованным введение налогообложения в 18% доходов, которые получены от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, выращенной на участках совокупным размером свыше 0,5 га.

"Полностью не воспринимается налогоплательщиками нарушение принципа стабильности налогового законодательства в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс без соблюдения шестимесячного срока до начала нового бюджетного периода. Учитывая все сказанное, ФРУ просит президента воспользоваться своим правом вето к указанному закону, и предложить ВР пересмотреть вышеуказанные нормы", - резюмировали в Федерации.

Как известно, Верховная Рада приняла закон №5600 во втором чтении 30 ноября. Этот проект был раскритикован международными и украинскими бизнес-ассоциациями как такой, что увеличивает налоговое давление на предприятия, и будет способствовать дальнейшей тенизации украинской экономики. В свою очередь экономисты обращали внимание, что принятие этого закона приведет к повышению цен на товары и услуги минимум на 15-20%.

Автор: Иван Бойко