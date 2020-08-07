В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом более 200 миллионов гривень
В Киеве налоговая полиция разоблачила центр минимизации платежей в бюджет, через который в течение 2018-2020 годов было проведено операций на сумму свыше 200 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в г. Киеве.
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В чем суть аферы
В ходе расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям услуги по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность.
«Предприятия перечисляли денежные средства на счета подконтрольных организаторам противоправной схемы субъектов хозяйствования якобы за приобретенные товары, полученные услуги или выполненные работы», - говорится в сообщении.
В дальнейшем денежные средства снимались наличными и возвращались заказчикам за исключением 7-12%, которые служили вознаграждением за предоставление незаконных услуг.
В ходе проведенных обысков в офисных и жилых помещениях изъяты наличные денежные средства в национальной и иностранных валютах на общую сумму около 900 тыс. грн, печати рисковых предприятий, задействованных в схеме, первичные документы и черновые записи, средства связи, компьютерную технику, банковские карточки и устройство для отстрела резиновых пуль с патронами для него.
Досудебное расследование продолжается.
Разоблачение конвертационных центров
- 24 июля 2020 года СБУ накрыла масштабную сеть конвертационных центров с оборотом в 400 миллионов гривен
- 7 мая 2020 года СБУ было проведено более 100 одновременных обысков у фигурантов производства, связанных с работой и «крышеванием» конвертационных центров.
- 17 июля 2017 года в Киеве накрыли конвертационный центр с оборотом более 150 миллионов гривень.
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