В группе отметили, что работают на рынке Украины с 2001 года и за этот период создавали новые компании и продукты.

Группа компаний "Новая почта" меняет название на NOVA. Это связано с расширением деятельности. Об этом сообщила пресс-служба группы в своем Telegram-канале.

"Мы уже гораздо больше, чем почта, именно поэтому убираем это слово в названии группы компаний и оставляем широкое, без барьеров – NOVA", – отметили в компании.

Также там указали, что "Новая почта" работает на рынке Украины с 2001 года и с этого периода создавала новые компании и продукты, в частности, на финансовом и IT-рынке. К тому же кроме доставки, компания продает услуги фулфилмента, фрахтовых перевозок и работает в Европе.

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Сейчас группа компаний имеет сеть из 11 400 отделений и 15 500 почтоматов по всей Украине.

Речь идет об изменении названия именно группы.

Рынок доставки

"Новая почта" до конца 2023 года планировала открыть отделение в Милане и Париже, а в 2024 году – еще 16 Nova Post за рубежом.

В октябре прошлого года "Новая почта" открыла пять новых отделений в Германии. Всего уже 7 отделений Nova Post работало в разных городах Германии – Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Дрездене, Франкфурте-на-Майне и Кельне.

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