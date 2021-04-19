Главой Государственной аудиторской службы остался Геннадий Плис.

Кабинет министров на сегодняшнем внеочередном заседании назначил главой Государственной аудиторской службы сроком на пять лет Геннадия Плиса, который возглавлял службу уже год.

Соответствующее распоряжение Кабмина опубликовано на Правительственном портале.

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"Назначить Плиса Геннадия Владимировича Главой Государственной аудиторской службы Украины с даты начала фактического исполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством", - сказано в распоряжении.

Что этому предшествовало

Правительство назначило главой Государственной аудиторской службы Геннадия Плиса 29 апреля 2020 года. В самом начале пандемии назначения высших чиновников проводились сроком до момента окончания карантина.

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Автор: Дмитрий Шварц