Депутаты из "Слуги народа" будут просить генпрокурора разобраться с ситуацией по аресту имущества Николаевского судостроительного завода "Океан"

По словам Арахамии, во время общения с трудовым коллективом речь шла о том, что завод довели до банкротства российские владельцы, которые были раньше.

Народные депутаты Украины из фракции «Слуга народа» будут просить генерального прокурора разобраться в ситуации на Николаевском судостроительном заводе «Океан» относительно ареста его имущества.

Об этом председатель фракции Давид Арахамия сообщил сегодня на брифинге. В нем принимали участие также народные депутаты из этой фракции Игорь Копытин, Александр Гайду, Артем Черноморов, Игорь Негулевский, Александр Пасечный, Максим Дирдин, Ирина Аллахвердиева, Елена Мошенец.

Он отметил, что недавно депутаты побывали на заводе и «ситуация там сложная». По его словам, в СМИ была «информационная атака, что на заводе оборудование режут на металл и вывозят, завод не строит никаких кораблей», что его хотят превратить в зерновой терминал.

«Депутаты поехали на завод, чтобы проверить эту информацию. На заводе посмотрели, что там есть станки, много оборудования, которое сейчас покупается, переоборудуются цеха, чтобы ремонтировать корабли - мы видели собственными глазами несколько судов, которые стоят там на ремонте», - сообщил Арахамия.

По его словам, во время общения с трудовым коллективом речь шла о том, что завод довели до банкротства российские владельцы, которые были раньше.

«Мы будем обращаться к генеральному прокурору с просьбой не наносить ущерб репутации строителей, ибо они из-за этого потеряли несколько иностранных заказов. Хотим, чтобы сняли все ограничения на компанию, чтобы люди могли работать в штатном режиме» - подчеркнул Арахамия.

Он утверждает, что информация, которая распространяется в Интернете о ситуации на заводе сегодня не соответствует действительности.

Один из акционеров завода Николай Капацына на брифинге отметил, что следствие должно разобраться, кто виноват в доведении завода до банкротства. «Очевидно предыдущие владельцы, которые до 2012 года разрушали предприятие они и виноваты. Но это должно доказать следствие», - отметил он.

По его словам, из-за информационной атаки уничтожается репутация завода и за почти 6 месяцев не было новых заказов, в том числе государственных.

«Спецоперация по уничтожению репутации проведена очень качественно», - сказал Капацына. Он надеется, что суд снимет арест с имущества предприятия.

На брифинг пришла и народный депутат Украины Анна Скороход (внефракционная, но раньше была во фракции «Слуга народа»), которая заявила, что готова передать своим коллегам материалы «относительно всех дел, которые происходят с заводом «Океан» и предложила его национализировать.

В ответ Капацына напомнил, что предприятие выкуплено на открытом аукционе как целостный имущественный комплекс, и было доведено до банкротства предыдущим владельцем. «Аукцион прошел в 2018 году 2 декабря. С того времени восстановлены все технологические процессы. И теперь работает не 100, а 700 человек», - отметил он.

Капацына отметил, что депутат Скороход «за все это очень долгое время информационной атаки, которой вы занимаетесь, не появились на заводе».

Он добавил: «Людям, с которыми вы сотрудничаете в этой информационной атаке, в 2016 году было передано прокуратурой на ответственное хранение целостный имущественный комплекс и первое, что они сделали, это украли с завода 2,5 тонн металла - судового листа на сумму 40 миллионов гривень».

Он подчеркнул, что при новых владельцах за 2019 - 2020 годы предприятием произведено более 20 тысяч тонн металлопродукции - это мостовые конструкции - для стеклянного моста «Владимирская горка», Шулявского мостового перехода, а сегодня завершили конструкции для моста на Подоле. По его словам, также завод сделал конструкции для моста в Станице Луганской.

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