Ох и непростой выдался год! Мы не будем грузить Вас кучей фактов про 2020-й, о них не знает только ленивый, хотя и ленивый тоже в курсе. Команда Цитруса предлагает провести остаток года ярко и празднично - дарить, дарить и дарить радость, улыбки ну и технику конечно.

“Забычь крысу подаряшками на праздники!” - слоган новогоднего промо от Цитруса. Это не о грубости, а о том, как год Быка сменяет год Крысы. Так компания призывает задарить любимых и близких всевозможными “подаряшками”, чтобы ворваться в 2021-й с новыми эмоциями и положительной кармой.

Мы искренне верим - чем больше улыбок будет в праздники, тем ярче и счастливее будет год (так что давайте стараться)!

А чтобы радовать любимых было легко и приятно, Цитрус снижает цены до 70% до 10 января по всей сети магазинов.

Давайте вместе перепрограммируем планету на счастье и уже сегодня будем больше улыбаться и чаще звонить родным, а гаджеты для этого уже ждут Вас в Цитрусе!

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Автор: УНИАН