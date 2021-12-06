Эксперты прогнозируют, что по итогам первой половины 2022 года жилье может подорожать на 5%.

Первые месяцы 2022 года будут стабильными для отечественного рынка недвижимости, однако весной жилье может начать дорожать.

Такой прогноз озвучили эксперты по недвижимости в комментарии 24 каналу. Они отмечают, что по итогам первого полугодия следующего года цены могут вырасти на 5%.

Причинами этого процесса аналитики называют такие факторы, как уровень спроса на тот или иной объект и экономическую ситуацию (в частности, уровень инфляции и ее влияние на себестоимость строительства, курс гривни и др).

Говоря об итогах 2021 года, причинами роста цен на жилье эксперты выделили инфляцию и большой инвестиционный спрос. По их данным, спрос на жилье в 2020-21 годах вырос на 30-35% на первичном рынке и на 30% - на "вторичке".

Читайте такжеВ Киеве взлетели цены на квартиры: какое жилье подорожало больше всего

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита говорит, что этот спрос уже реализован практически на 90%, поэтому в ближайшие несколько месяцев он прогнозирует стабилизацию цен на рынке жилья.

Как сообщал ранее УНИАН, осеннее усиление карантина обвалило рынок как первичного, так и вторичного жилья в Украине.

До этого Юрий Пита заявлял, что в Украине на период отопительного сезона может подешеветь аренда жилья в пределах 10%.

Автор: Юрий Годован