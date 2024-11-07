Долг Укрэнерго перед инвесторами в зеленую энергетику превысил 30 миллиардов

Задолженность НЭК "Укрэнерго" за компенсацию услуги по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников ("зеленый" тариф) перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" превысила 30 миллиардов гривен.

По данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь долг вырос почти на 1,6 млрд грн, передает Бизнес Цензор.

При этом за произведенную в 2024 году электроэнергию производителям электроэнергии по "зеленому тарифу" оплатили 26,31 млрд грн. Уровень расчетов за 2024 год составляет - 60,8%, за 2023 - 91,5%, за 2022 - 61,3%.

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Ранее эксперты прогнозировали, что многомиллиардные долги Гарпока перед предприятиями зеленой энергетики значительно уменьшают интерес инвесторов к участию в зеленых аукционах.

Долг ГП "Гарантированный покупатель" перед ВИЭ составляет около 35,8 млрд грн.