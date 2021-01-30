Предыдущая спам-атака близких Богуслаеву людей с подачей веерных исков и идентичных требований провалилась — судьи отклонили требования, выполнение которых могло сорвать собрание акционеров.

Бывший владелец контрольного пакета акций ПАО «Мотор Сич» и его многолетний руководитель Вячеслав Богуслаев продолжает заваливать суды веерными спам-исками, чтобы сорвать собрание акционеров 31 января 2021 года.

Читайте такжеАктивисты-правозащитники призвали судей запорожского хозсуда не помогать Богуслаеву в рейдерском захвате "Мотор Сич"Даже после вчерашнего введении украинских санкций в отношении ключевого акционера «Мотор Сич» компании Skyrizon, люди экс-владельца запорожского завода продолжают нести в суды иски, направленные на срыв собрания акционеров. Так, 29 января на сайте запорожского хозяйственного суда появилась информация о распределении между судьями еще двух идентичных исков.

Предыдущая спам-атака близких Богуслаеву людей с подачей веерных исков и идентичных требований провалилась — судьи отклонили требования, выполнение которых могло сорвать собрание акционеров. По словам правозащитников судьи решили не вмешиваться в сомнительные махинации Богуслаева, который уже на протяжении почти пяти лет не дает возможности новым акционерам «Мотор Сич» приступить к управлению заводом, за который они заплатили около миллиарда долларов. Общественная организация «Всеукраинское бюро люстрации и противодействия коррупции», в частности, призвала главу Хозяйственного суда Запорожской области Михаила Мирошниченко «обратиться в Высший Совет Правосудия с сообщением о вмешательстве в совершение правосудия с целью вынесения неправосудного решения».

Напомним, что с декабря 2020 года в международном арбитраже находится иск китайских акционеров «Мотор Сич» о противозаконной экспроприации их актива в Украине. Они требуют от Украины компенсацию в размере $ 3,5 млрд за свои потери из-за действий Богуслаева, который при поддержке СБУ, Генпрокуратуры, Антимонопольного комитета, представителей судебной системы и других государственных структур на протяжении нескольких лет не допускает к управлению новых владельцев завода из КНР. Андрей Семидидько, исполнительный директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины, заявил, что противоправные действия Богуслаева и украинского государства против новых акционеров «Мотор Сич» — один из самых громких рейдерских захватов последних лет, и самое грубое нарушение прав акционеров за всю историю Украины. Государственное бюро расследований признало китайских акционеров «Мотор Сич» потерпевшей стороной в рамках расследования уголовного дела о причастности СБУ к рейдерскому захвату предприятия Вячеславом Богуслаевым.

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Автор: УНИАН