Предприниматель занимался покупкой участков на протяжении нескольких лет.

Билл Гейтс оказался крупнейшим частным владельцем сельскохозяйственных угодий в США: ему принадлежит земля площадью почти 1 тысяча квадратных километров.

Читайте такжеМаск сместил Билла Гейтса со второго места в рейтинге миллиардеровОб этом сообщает The Land Report.

"Благотворительный фонд миллиардера и его супруги ранее инвестировал в поиски способов увеличить надои коров, вывести куриные яйца лучшего качества и повысить устойчивость урожая к засухе и болезням", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семья Гейтс владеет землей в 19 штатах. Самые большие участки принадлежат им в Луизиане (почти 280 квадратных километров), Арканзасе (около 194 квадратных километров), Аризоне (более 104 квадратных километров), Небраске (более 83 квадратных километров) и Миссисипи (более 68 квадратных километров). Наименьший участок расположен в Нью-Мексико - там супруги владеют только акром земли.

Предприниматель занимался покупкой участков на протяжении нескольких лет.

По данным издания, Гейтс владеет территориями напрямую или через свой инвестиционной фонд, который называется Cascade investment.

Гейтс приобрел землю недалеко от города Финикс в штате Аризона еще в ноябре 2017 года. Тогда он вложил в покупку 80 миллионов долларов и планировал построить умный город Бельмонт. Предполагается, что там будут располагаться торговые и офисные здания, жилые дома, учебные заведения, а место будет оборудовано высокоскоростными цифровыми сетями и инфраструктурными узлами.

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Автор: УНИАН