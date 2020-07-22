Суд оставил в силе штрафы АМКУ для группы табачных компаний

Суд отклонил иск компаний «Империал Тобакко Юкрейн» и «Империал Тобакко Продакшн Украина» к Антимонопольному комитету с требованием признать наложение штрафа частично недействительным

Хозяйственный суд Киева оставил в силе штрафы на общую сумму почти 460 млн грн, которые Антимонопольный комитет наложил на «Империал Тобакко Юкрейн» и «Империал Тобакко Продакшн Украина».

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

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В частности, суд отклонил иск компаний к Антимонопольному комитету с требованием признать наложение штрафа частично недействительным.

Цена вопроса

Согласно принятому АМКУ решению, на компанию «Империал Тобакко Юкрейн» был наложен штраф в размере более 292 млн грн. Компания «Империал Тобакко Продакшн Украина» получила штраф на сумму более 167 млн грн.

Сообщается, что указанные компании готовятся безотлагательно подать апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

Как развивались события

10 октября 2019 года Антимонопольный комитет Украины наложил штраф за антиконкурентные согласованные действия на четырех крупнейших производителей сигарет в размере 3,1 млрд грн, а также на дистрибьютора «Тедис Украина» в размере 3,4 млрд. Компания "Тедис Украина" (прежнее название «Мегаполис-Украина») была создана российским дистрибьютором «Мегаполис» в 2010 году. Фактически за полтора года «Мегаполис-Украина» поглотила всех других дистрибьюторов табачных изделий в Украине.

Верховная Рада 3 июля 2020 года отправила в отставку главу АМКУ Юрия Терентьева. Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский перед этим на совещании в Офисе президента заставил Терентьева написать заявление об отставке из-за штрафа, наложенного на табачного монополиста компанию "Тедис". Официальная информация на этот счет отсутствует.

Хозяйственный суд Киева на 7 июля назначил слушания по иску ЧАО "Филип Моррис Украина" и ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" к Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) об отмене крупных штрафов, наложенных на компании вместе с другими участниками рынка в 2019 году. Однако, заседание было перенесено.

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