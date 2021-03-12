За аккаунтом Маска в Twitter начали следить 64 процента опрошенных, причем 43 из них - внимательно.

37 процентов американских инвесторов хотя бы раз покупали акции или облигации на основании сообщений главы Tesla и SpaceX Илона Маска в Twitter.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела исследовательская компания Piplsay.

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Многократно слушались главу Tesla и SpaceX 16 процентов респондентов, еще 21 процент инвестировали на основании его твитов один или два раза.

За аккаунтом Маска в Twitter начали следить 64 процента опрошенных, причем 43 из них - внимательно.

Позитивно к личности миллиардера относятся 82 процента, в том числе почти половина (48 процентов) считают его гением, 22 процента - "забавным", а 12 процентов - сумасшедшим в хорошем смысле слова. При этом 45 процентов восхищают страсть Маска и преданность его своему делу, а 35 процент говорят о неприятии его высокомерия.

Как менялась позиция в рейтинге

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Автор: Елена Коваленко