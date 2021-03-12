37 процентов американских инвесторов хотя бы раз покупали акции или облигации на основании сообщений главы Tesla и SpaceX Илона Маска в Twitter.
Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела исследовательская компания Piplsay.
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Многократно слушались главу Tesla и SpaceX 16 процентов респондентов, еще 21 процент инвестировали на основании его твитов один или два раза.
За аккаунтом Маска в Twitter начали следить 64 процента опрошенных, причем 43 из них - внимательно.
Позитивно к личности миллиардера относятся 82 процента, в том числе почти половина (48 процентов) считают его гением, 22 процента - "забавным", а 12 процентов - сумасшедшим в хорошем смысле слова. При этом 45 процентов восхищают страсть Маска и преданность его своему делу, а 35 процент говорят о неприятии его высокомерия.
Как менялась позиция в рейтинге
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
- По состоянию на 22 декабря 2020 года акции Tesla подешевели после включения в индекс S&P 500.
- По состоянию на 7 января 2021 года Илон Маск обошел основателя Amazon Джеффа Безоса и стал самым богатым человеком в мире.
- По состоянию на 10 января 2021 года состояние самого богатого человека в мире, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов.
- В первую неделю февраля 2021 года состояние Илона Маска выросло на $11 миллиардов.
- 10 марта 2021 года состояние Илона Маска за сутки увеличилось на $25 миллиардов.
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