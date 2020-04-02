Игорный рынок и COVID-19: ставить на гречку, чтобы выжить

Тарас Швец

Человечество уже сталкивалось с глобальными эпидемиями различных заболеваний и подобные катастрофы всегда имели крайне негативное влияние на экономику и различные рынки.

Но не все рынки имеют опыт работы в условиях карантина и общей паники, а игорный рынок еще никогда не сталкивался с такими трудностями, как сейчас: запрет массовых мероприятий по всему миру, глобальный карантин и, как следствие, отмена или перенос практически всех ожидаемых фанатами спортивных состязаний. Это касается всех самых популярных чемпионатов практически всех видов спорта: европейская футбольная Лига Чемпионов, Ла Лига в Испании и Серия А в Италии, Гран При Формула 1, все поединки в боксе и многие другие мероприятия перенесены на неопределенный срок, было даже принято решение «превратить» Евро-2020 в Евро-2021. Все это грозит миллиардными убытками как для самих спортивных ассоциаций, так и для примыкающих видов деятельности, таких как букмекерские конторы и трансляции событий.

Когда все традиционные мероприятия отменяются, и стандартная схема основного заработка букмекеров рушится, на сцене появляется киберспорт

Ситуация с гемблингом и беттингом также крайне тяжелая, особенно на западе, включая рынок США. Баскетбольный сезон в США, известный как «Мартовское Безумие» из-за количества игр НБА и ставок на них, приносит игорному рынку США примерно 8,5 миллиардов долларов каждый год. Но в 2020-м году он был полностью отменен. Да и, в целом, в странах с легализированными казино, ситуация не лучше. К примеру, по подсчетам правительства Штата Невада (США), в котором расположен Лас-Вегас, штат теряет более 500 миллионов долларов за каждый месяц карантина.

Но не везде букмекеры стремительно теряют прибыль во время карантина. Когда все традиционные мероприятия отменяются, и стандартная схема основного заработка букмекеров рушится, на сцене появляется киберспорт. Киберспортивного контента становится с каждым годом все больше, и если еще пару лет назад самыми крупными состязаниями в киберспорте были «ветераны» онлайн игр, как DOTA 2, CS:Go и League of Legends, то сейчас все популярнее становятся менее крупные проекты, среди которых даже есть белорусский проект World of Tanks, особенно пользующийся популярностью среди украинских фанатов киберспорта.

Не исключено, что отрасль, которую еще недавно никто не принимал за традиционный спорт, интересовавшую только определенных любителей, столкнется с огромным потоком новых фанатов. Недооцененная букмекерами ниша, вероятно, встретит свой рассвет: никаких стадионов, спортивных ассоциаций и регуляторов, а для проведения мероприятий участникам можно не покидать дома, так как все может проводиться в режиме онлайн. Собственно, просмотры трансляций чемпионатов онлайн-игр взлетели с момента начала карантина, поскольку у большинства любителей киберспорта появилась возможность проводить время за просмотром подобных трансляций.

Одна из самых известных в Украине букмекерских контор уже развернула рекламную кампанию с призывом делать ставки на виртуальный спорт, включая киберфутбол ФИФА-20, а также, помимо стандартных киберспортивных мероприятий, виртуальный баскетбол и теннис. Многие букмекерские конторы уже начали расширять диапазон ставок на киберспортивные ивенты, которые проводятся в мире все чаще.

В целом, ситуация на рынке онлайн казино во всем мире выглядит перспективной, поскольку люди, ушедшие на карантин, начинают играть в азартные игры не только из-за скуки, но и из-за невозможности заработать иным путем. К примеру, количество участников «онлайн-лотерей» и игроков в онлайн покер в Италии в начале марта выросло почти на 15% с момента введения карантина в этой стране.

Букмекеры прекрасно понимают, что азарт не ограничить карантином и стараются дать «игрокам» возможность делать ставки даже во время дефицита событий

Также букмекеры прекрасно понимают, что азарт не ограничить карантином и стараются дать «игрокам» возможность делать ставки даже во время дефицита событий. Так, например, на сайтах ставок, можно увидеть предложения ставок на цену за килограмм гречки или сахара, стоимость топлива на популярных в Украине АЗС, ставки на рождаемость детей в Киеве после карантина, а также ставки на то, когда ограничения, введенные в связи с распространением COVID-19, будут закончены.

Как бы там ни было, карантин не длится вечно и простой бизнеса не выгоден никому. А сможет ли бизнес наверстать упущенные возможности за счет спроса, накопившегося за время карантина - вопрос времени. Пока что рынок гемблинга может выжить за счет виртуальных мероприятий и переориентировки деятельности в диджитал. И букмекеры могут быть благодарны, что ситуация на их рынке не столь критична, как в сфере ресторанного бизнеса или других услуг. После отмены запретов на спортивные мероприятия стоит ожидать повышенный спрос на подобные ивенты как от заядлых фанатов, так и от тех, кто был не столь ярым поклонником посещений стадионов. Ведь после длительного нахождения взаперти, пусть даже в комфортных условиях, человек начинает задумываться над тем, что бы он теперь сделал вместо того, чтобы сидеть дома и чего не делал в прошлом.

Тарас Швец, юрист Stron