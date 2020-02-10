В Раде планируют обсудить запрет норковых ферм в Украине: эксперты предупредили о серьезных негативных последствиях такого решения

Отрасль платит более 30 миллионов гривень налогов в бюджеты всех уровней и дает работу более 1500 работникам со средней зарплатой 12 - 16 тысяч гривень.

На этой неделе в Верховной Раде пройдет Круглый стол на тему: «Совершенствование правового регулирования производства меха в Украине». В ходе мероприятия планируется обсуждение вопросов выращивания норки в Украине, и в частности - законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правового регулирования мехового производства в Украине», который находится на рассмотрении парламента.

Суть документа сводится к тому, чтобы запретить выращивание пушных животных для промышленного использования в Украине. В экспертной среде отмечают, что такой запрет приведет к катастрофическим последствиям.

По инсайдерской информации, в профильном Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства проект закона поддерживать не планируют, мотивируя решение тем, что ничего, кроме вреда стране и огромных убытков такая законодательная инициатива не принесет.

Как свидетельствует статистика, в Украине сейчас работают 847 субъектов хозяйствования по выращиванию пушных животных. В отрасли заняты 2 618 работников, а продукции в 2018 году было реализовано 1 134,8 млн грн.

Также, согласно информации источников, в Министерстве опасаются, что такие искусственные запреты загонят отрасль в тень, и в наибольшем проигрыше будет государство.

В Ассоциации животноводов Украины говорят, что подобные законопроекты появляются время от времени уже на протяжении многих лет.

«Это у нас постоянная, заезженная пластинка. Ситуацию провоцируют так называемые зоозащитники – грантовые общественные организации, отрабатывающие свои гонорары. Не более того». – говорит председатель Ассоциации животноводов Украины Владимир Федина.

«По сути, сто процентов их месседжей, которые они пытаются вбросить в общество – являются абсолютной неправдой. Дерзкие циничные нападки происходят на норковые фермы, мол, выращивание норок – это жестокое обращение с животными. Это дикость и ложь. Животные не страдают, не чувствуют боли. Забой происходит гуманно: животное засыпает. К тому же норки – это такие же сельскохозяйственные животные, как свиньи, кролики и куры. И регулировать все подразделения области должны по одним и тем же правилам и законам», - отмечает он.

По словам Федины, разговоры о вреде экологии от пушных ферм – это лукавство.

«Вредят экологии именно искусственные шубы, синтетические. Это тот самый пластик – полиэтиленовые пакеты, разовая посуда, другая ужасная химия, которая не распадается веками и уничтожает планету. В составе искусственных химических шуб есть все: ртуть, хром, свинец, мышьяк, сурьма, кадмий, фталаты... Искусственный мех, как и любой химический одежду, вредит здоровью. Зато изделия из натурального меха носятся долго, биологически разлагаются. Они натуральные и безопасные для здоровья человека. Для меня является верхом цинизма, когда одни и те же люди кричат об угрозе экологии и проповедуют синтетическую одежду, которая чрезвычайно вредит экологии. На одном митинге они требуют прекращения пользования пластиковыми пакетами, а на втором – пропагандируют искусственный мех, который значительно хуже тех пакетов», – возмущается Федина.

В Ассоциации напомнили о том, что отрасль платит более 30 миллионов гривень налогов в бюджеты всех уровней, дает работу более чем 1500 сотрудникам со средней зарплатой 12 – 16 тысяч гривень.

«Думаю, нет необходимости запрещать промышленное разведение норок. Зато надо на законодательном уровне урегулировать все правила, по которым «играет» рынок выращивания пушных животных. Если мы полностью запретим разведение – то выбьем Украину с чрезвычайно конкурентной мировой среды выращивания норки, – говорит народный депутат от «Слуги народа» Павел Халимон – Более того, Украина в одно мгновение получит несколько тысяч безработных. И это в то время, когда наши сограждане вынуждены скитаться по миру в поисках работы, получив унизительное клеймо «заробитчане»! Я считаю, что уничтожить успешную отрасль народного хозяйства, что платит большие налоги, улучшает инвестиционный климат, дает рабочие места в сельской местности – это просто преступление».

Эксперт Всеукраинского Аграрного совета Алексей Скороход отмечает, что в случае, когда законодатель «пойдет на поводу» у лже-зоозащитников, Украина потеряет миллионные поступления в бюджет.

«Но не только. Государство вынуждено будет еще и компенсировать все убытки владельцам, все средства, которые были инвестированы в норковые фермы. А также недополученные доходы, наверное, за 10 лет. А это сотни миллионов долларов. Государственный бюджет этого не выдержит. Отсюда простой вопрос: стоит ли резать курицу, которая несет золотые яйца?», - говорит Скороход.

В Ассоциации животноводов говорят, что в Европе есть буквально несколько стран, где выращивание норки запрещено. К примеру, Балканские страны, где поддержали призывы запретить промышленное выращивание норки.

Отмечается, что им это сделать было просто, ведь там никогда не выращивали норок. Зато в Украине есть что терять, отметили в Ассоциации. Сегодня же европейским лидером является крошечная Дания, где действует 1400 норковых ферм, а Украина, со своим огромным потенциалом, входит лишь в десятку.

«У нас есть хорошие шансы выйти на позиции лидеров. А это – дополнительные, еще большие поступления в бюджет. А значит будут деньги на пенсии и зарплаты в государственном секторе», – говорит Владимир Федина.

По его словам, в Украине есть территории для ферм и есть желающие инвестировать в пушное звероводство.

«Но при условии, что законодатель не будет жонглировать законами, постоянно меняя правила игры для всех участников рынка будут одинаковые конкурентные условия», - подчеркнул он.

Также в Ассоциации рассказали и о связанные отрасли. К примеру, отрасль заплатила птицефабрикам и рыбзаводам 253 млн гривень. Если учесть то, что они должны были бы сами заплатить за утилизацию отходов, если бы норки их не ели, то общая выгода птицефабрик и рыбозаводов составила 385 млн гривень.

Благодаря таким рыночным отношениям курятина для конечного потребителя становится дешевле, а отходами норковых ферм пользуются аграрии: навоз норковых ферм, что значительно богаче фосфором и калием, чем отходы с других ферм, позволяет выращивать органические продукты, подчеркнули в Ассоциации.