Гончарук рассказал, когда подадут в Раду отчет правительства

По его словам, Кабмин подготовил отчет о своей работе, который направит на рассмотрение в Раду на следующей неделе.

Кабинет министров на следующей неделе отправит на рассмотрение в Верховную Раду отчет о своей работе, сообщил во время часа вопросов к правительству в парламенте премьер-министр Алексей Гончарук.

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«На этой неделе мы подготовили, завершили подготовку, как это предусматривает закон Украины, отчета перед парламентом. На этой неделе мы намерены провести его через все внутренние процедуры, а на следующей неделе отправим в парламент, как это предусмотрено законом. Готовы провести все необходимые презентации, консультации. Более того, мы бы настаивали на проведении большой стратегической сессии вместе с вами», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 октября прошлого года Верховная Рада утвердила Программу деятельности правительства Алексея Гончарука.