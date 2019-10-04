Программу деятельности правительства поддержали 236 народных депутатов.

Верховная Рада утвердила Программу деятельности правительства Алексея Гончарука.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 236 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Во время представления программы премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что она состоит из 78 целей, которые разделены по трем разделам.

«Этот документ является фундаментом для нашей будущей работы и основой для того, чтобы вам через год было, по чему оценивать работу правительства», - сказал он.

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«По каждой из этих целей мы с вами должны сесть в комитетах, в министерствах, вместе посмотреть статистику, проанализировать то, что мы имеем на самом деле, и вместе найти наилучший путь, чтобы украинцы жили счастливее», - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 29 сентября одобрил Программу действий правительства и внес ее на рассмотрение в Раду.

Гончарук заявил, что задачей нового правительства является рост украинской экономики как минимум на 40% за пять лет. По его словам, для обеспечения задачи Кабмина по увеличению экономического роста в ближайшие пять лет, ВВП Украины в 2020 году должен вырасти на 5%, а в 2021-2024 годах - увеличиваться как минимум на 7% в год.