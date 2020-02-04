Китайский коронавирус угрожает крупнейшим производителям алкоголя

Жесткие меры, предпринимаемые Китаем для борьбы с распространением инфекции, могут привести к сокращению продаж спиртных напитков.

Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы.

В отчете международного рейтингового агентства Moody's отмечается, что распространение инфекции началось в преддверии Нового года по лунному календарю, празднование которого является в Китае одним из пиковых периодов потребления спиртных напитков, передает РБК.

Эксперты Moody's отмечают, что закрытие на карантин городов с многомиллионным населением и введение ограничений на поездки негативно скажется на спросе на алкоголь. Дополнительно на спрос воздействует сокращение числа туристов в Китае и китайских туристов в других странах, а также отмена множества авиарейсов.

Аналитики отмечают также, что негативный эффект может проявиться в последующие месяцы, так как китайским дистрибьюторам будет сложнее пополнять свои запасы.

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Особенно серьезно, по мнению аналитиков, может пострадать французская компания Rémy Cointreau, поставляющая в Китай около 20% своей продукции (коньяк Rémy Martin, бренди Metaxa, ликер Cointreau, ром Mount Gay, виски Bruichladdich и др.). Негативно, по прогнозу Moody's, ситуация скажется также на французской Pernod Ricard и британской Diageo. Первая поставляет в Китай около 10% своей продукции (водка Absolut, виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's и The Glenlivet, ликер Kahlua, коньяк Martell, джин Beefeater и др.), а вторая - около 5% (виски Johnnie Walker, водка Smirnoff, ром Captain Morgan, ликер Baileys, пиво Guinness и др.).

Moody's отмечает, что Rémy Cointreau уже признала возникшие в связи с распространением коронавируса проблемы, не подтвердив в своем последнем отчете данный ранее прогноз роста операционной прибыли по итогам года. Одной из причин этого была названа повышенная неопределенность в четвертом квартале финансового года, заканчивающегося в марте 2020 года.

Аналитики считают, что в том случае, если ситуация с 2019-nCoV будет развиваться по тому же сценарию, что и в случае с вирусом SARS (тяжелый острый респираторный синдром, известен также как атипичная пневмония) в 2003 году, то потери производителей алкоголя могут быть значительными, но краткосрочными. В апреле-июне 2003 года продажи коньяка у Rémy Cointreau сократились на 23%, однако этот спад был компенсирован в последующих кварталах. В то же время эксперты Moody's отмечают, что в 2003 году поставки алкоголя на китайский рынок составляли куда меньшую, чем сейчас, долю в общем объеме продаж европейских производителей.

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Ранее эксперты Goldman Sachs также сравнили вспышку коронавируса с эпидемией атипичной пневмонии, которая в 2002-2003 годах обошлась экономике Азии в $28 млрд. Аналитики отмечали, что вспышка SARS привела к обвалу индустрии туризма Китая и других стран Азии и резкому сокращению авиаперевозок в регионе. В апреле 2003 года число рейсов, обслуженных аэропортом Гонконга, сократилось на треть, а пассажиропоток - почти на 70%. В сингапурском аэропорту Чанги на пике эпидемии число рейсов сократилось вдвое. Одновременно заполняемость отелей в пораженном эпидемией регионе упала с обычных для сезона 75 до 21%.

Однако распространение 2019-nCoV идет более быстрыми темпами - уже через месяц после начала вспышки было превышено общее число случаев атипичной пневмонии (8096).

Как сообщал УНИАН, в конце января в еженедельном обзоре рынков от компании Moodyʼs Analytics сообщалось, что распространение китайского коронавируса может навредить мировой экономике серьезнее, чем финансовый кризис 2008 года.