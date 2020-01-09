Скандальный экс-глава ГАСИ Киева Кучер восстановил свое влияние на строительную отрасль - СМИ

По данным СМИ, Сергея Кучера связывают с первым заместителем руководителя Офиса президента Сергеем Трофимовым.

Скандальный экс-глава ГАСИ Киева Сергей Кучер, фигурант многочисленных коррупционных скандалов, восстановил свое влияние на строительную отрасль.

Об этом говорится в материале «Главкома».

Назначение новой главы ГАСИ Елены Костенко лоббировал руководитель парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, член провластной фракции «Слуга народа», который даже лично приехал представлять ее коллективу, - говорится в расследовании.

Как выяснили журналисты издания, на момент представления Костенко как руководителя инспекции одним из помощников Клочко был Сергей Кузьмин.

«Вся эта кадровая схема демонстрирует, что влияние братьев Горовых никуда не исчезает, и они снова ставят своего человека во главе ГАСИ. Только теперь им помогает в этом председатель парламентского комитета от «Слуги народа», - говорится в материале.

О непосредственной связи новой руководительницы ГАСИ с Кучером свидетельствуют также ее первые кадровые назначения: советниками Костенко стали экс-чиновники с ГАСИ времен Кучера Александр Сергиенко и Александр Воробьев.

По данным СМИ, Сергея Кучера также связывают с первым заместителем руководителя Офиса президента Сергеем Трофимовым.

«Именно Трофимов привел Кучера на заседание СНБО по вопросам скандального государственного строительного холдинга «Укрбуд». Впоследствии Совет директоров «Укрбуда» назначила Кучера президентом, решив, что он справится с ролью кризисного менеджера корпорации, которая оказалась на грани банкротства. Вот только Кучер давно связан с Максимом Микитасем, который, собственно, и довел «Укрбуд» до того состояния, которое может спровоцировать цепную реакцию на рынке недвижимости», - говорится в материале.

«Старые» кадры времен Януковича, которые были фигурантами коррупционных скандалов, смогли договориться с новым президентским окружением. Теперь они собираются курировать строительную отрасль», - делает выводы автор материала.