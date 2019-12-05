Действия Микитася привели к блокировке работы "Укрбуд" – директор корпорации Майборода

По словам Олега Майбороды, потуги Микитася привели к блокировке работы Укрбуда, который только начал восстанавливать активность на стройплощадках, инвесторы не захотели продолжать финансирования в конфликтной ситуации.

После переговоров со всеми крупными застройщиками один из них согласился достроить жилые комплексы, которые возводятся в Киеве под брендом строительной корпорации «Укрбуд».

Об этом на своей фейсбук-странице рассказал Олег Майборода, директор компании «Укрбуд Девелопмент», которая отвечает за их строительство сейчас.

"Это «Интергал-Буд». Всё, что хочет новый застройщик, чтоб ни непредсказуемый бывший владелец, ни власти не вставляли палки в колеса. Поэтому вопрос перехода Укрбуд уже обсуждается в кабинетах власти, и мы ждем решение", - заявил Майборода.

Он отметил, что к такому итогу привели действия собственника компании Максима Микитася, который «с самого начала путал оборотные средства с прибылью». По его словам, такой подход привел к тому, что у «Укрбуд Девелопмент» возник критический дефицит оборотных средств. В таких условиях денег на строительство стало не хватать, и возникла необходимость в системном инвесторе. Одно из предложений сделал ресторатор Дмитрий Федотенков, представляющий группу таких инвесторов. Между ним и Микитасем был заключен меморандум, который предусматривал переход права собственности на компании по мере поступления средств инвестора. Но впоследствии Максим Микитась стал отказываться от договорённостей, соответственно перестали поступать деньги на строительство.

"Потуги Микитася привели к блокировке работы Укрбуда, который только начал восстанавливать активность на стройплощадках, инвесторы не захотели продолжать финансирования в конфликтной ситуации. И сейчас «благодаря» Микитасю и каше, которую он заварил, вокруг Укрбуда ситуация патовая. Продаж нет, системного инвестора уже тоже, клиенты митингуют под Администрацией президента", - резюмировал Майборода.

Директор «Укрбуд Девелопмент» также прокомментировал интервью Микитася, которое тот дал накануне одному и телеканалов и в котором обвинил в проблемах компании ее руководство.

"Нам тоже есть что вынести в публичную плоскость, но не голословно, а с документами о шикарной жизни Микитася, его активах и скелетах в шкафу. Но вместо копания в грязном белье мы предпочитаем работать. Работать, чтобы все наши клиенты получили свои квартиры", - подчеркнул Майборода.

Он упомянул дом Микитася на Осокорках за 160 миллионов гривен и другую недвижимость еще на 500 миллионов, Lamborghini Urus стоимостью 700 тысяч долларов, бронированный «Майбах» за 600 тысяч, Aston Martin за 300 тысяч.

"Одним из самых дорогих увлечений оказалась политика - победа в одних выборах и проигрыш в других стоили больше 300 млн. грн! Ну, и вишенка на торте - 1,5 млрд гривен было потрачено на покупку различных активов, типа попытки приобретения Проминвестбанка, покупка Теплоэнерго, базы отдыха, различные площадки и непрофильные бизнесы, которые, кроме убытков ничего не принесли", - резюмировал директор «Укрбуд Девелопмент»