Минэкономики стало главным органом в сфере труда и миграции

31 октября Рада приняла в первом чтении правительственный проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно формирования государственной политики в сфере труда, трудовых отношений, занятости населения и трудовой миграции».

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом правительственный законопроект, которым Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства определяется главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в сфере труда, занятости населения, трудовой миграции и трудовых отношений.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно формирования государственной политики в сфере труда, трудовых отношений, занятости населения и трудовой миграции» (№2168)» проголосовали 264 народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, им предлагается определить Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в сфере труда, занятости населения, трудовой миграции и трудовых отношений.

Отмечается, что перераспределение полномочий по решению вопросов государственного управления в сфере труда и занятости населения требует внесения изменений в законы Украины, которые определяют правовые, экономические и организационные основы реализации государственной политики в сфере занятости населения, гарантии государства по защите прав граждан на труд, государственного регулирования внешней трудовой миграции и социальной защиты граждан Украины за рубежом (трудовых мигрантов) и членов их семей.

Проектом закона предлагается внести изменения, в частности, в Кодекс законов о труде Украины, Основы законодательства Украины об общеобязательном государственном социальном страховании, законы "О центральных органах исполнительной власти", "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы", "О занятости населения", "О внешней трудовой миграции", "Об оплате труда", «О профессиональном развитии работников», «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", "Об охране труда", заменив центральный орган исполнительной власти по вопросам социальной политики (Минсоцполитики) на центральный орган исполнительной власти в сфере занятости населения и трудовой миграции (Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства), а также исключить из названия "центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере трудовых отношений, социальной защиты населения" слова "трудовых отношений".

Как сообщал УНИАН, 31 октября Рада приняла в первом чтении правительственный проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно формирования государственной политики в сфере труда, трудовых отношений, занятости населения и трудовой миграции».