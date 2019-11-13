В Польше подсчитали, сколько украинцев работает в их стране

По данным Национального банка Польши, в стране работают более миллиона иммигрантов из разных государств.

В Польше работают более 1 млн мигрантов, в их числе около 900 000 украинцев.

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Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора Департамента экономического анализа Национального банка Польши Яцек Котловский, передает liga.net.

"Напряжение на рынке труда в значительной степени смягчается благодаря наплыву иммигрантов... Сейчас это около 900 000 украинских иммигрантов. Кроме того, это также иммигранты из других стран, в частности из Беларуси", - заявил Котловский.

Нацбанку Польши удалось подсчитать количество трудовых мигрантов на основании выданных рабочих виз, карт поляка, разрешений на временное или постоянное проживание в Польше, справок работодателей о трудоустройстве иностранцев, а также количества официально застрахованных иностранцев.

С учетом временного характера работы трудовых мигрантов из Украины и Беларуси в Нацбанке Польши посчитали, что рядовой работник из Украины или Беларуси работает в Польше около семи месяцев.

Напомним, Украина лидирует по числу иммигрантов в ЕС. В 2018 году вид на жительство в Европейском союзе получили 527 000 украинцев (78% из них - в Польше), сообщало Европейское статистическое управление Eurostat.

Украина занимает первое место среди всех стран по количеству получивших вид на жительство в ЕС, на втором месте китайцы (206 000, почти половина - в Великобритании), на третьем - индийцы (197 000, 38% также в Великобритании), на четвертом - сирийцы (174 000, 71% из них - в Германии), на пятом - белорусы (138 000, 92% в Польше).

Большинство украинцев выезжает в ЕС работать - 64,7%, получают в Европе образование почти 12%.