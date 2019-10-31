Только эффективные реформы обеспечат членство Украины в НАТО - Зеленский

Президент отметил, что Украина высоко ценит, что в прошлом году на саммите в Брюсселе лидеры стран Альянса подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина станет членом НАТО.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что только эффективные реформы являются залогом будущего членства Украины в НАТО.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на заседании Комиссии Украина - НАТО в Киеве.

Зеленский назвал визит Североатлантического совета яркой демонстрацией солидарности с Украиной.

"Спасибо за неизменную позицию союзников по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и непризнание аннексии Крыма. Благодарны за настойчивые требования НАТО к России прекратить агрессивные действия и вывести войска с оккупированных территорий Украины", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина высоко ценит, что в прошлом году на саммите в Брюсселе лидеры стран Альянса подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина станет членом НАТО.

"Со своей стороны, мы понимаем, что только эффективные реформы являются залогом нашего членства в Альянсе", - подчеркнул Зеленский.