Совет адвокатов призывает ВР отправить на доработку законопроект 1008 относительно изменений в судебной системе

В обращении говорится о том, что законопроект несет риски отступления от достигнутого уровня европейских стандартов в сфере защиты прав человека.

Совет адвокатов Украины призвал народных депутатов доработать законопроект №1008 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления» с учетом позиции адвокатского сообщества.

Решение РАУ обратиться к Верховной Рады, Президенту Украины и международным организациям принято во время заседания в Одессе 21 сентября.

В обращении говорится о том, что законопроект несет риски отступления от достигнутого уровня европейских стандартов в сфере защиты прав человека.

«К сожалению, сегодня мы видим, что происходит ускоренный процесс внесения изменений в законодательство, который несет серьезные вызовы соблюдению принципов правового государства и грозит снижению достигнутого уровня стандартов Совета Европы в сфере правосудия. Об этом уже сигнализирует официальная позиция представительства Европейского Союза в Украине и посольства Канады в Украине относительно проекта закона №1008 об органах судебного самоуправления и законопроект №1032 о реформе органов прокуратуры, которая была распространена 11 сентября 2019 года.

В частности, ключевые международные партнеры отметили, что «есть риски, что непродуманные шаги по изменению действующего законодательства, регулирующие деятельность судебной власти, адвокатуры, прокуратуры ставят под сомнение надежность Украины как партнера ключевых европейских институтов».

В этом документе указано на необходимости «начать тщательный консультативный процесс относительно вышеупомянутых законопроектов и привлечь к нему соответствующих юридических экспертов, гражданское общество и международное сообщество». Законопроект №1008 сейчас принят в первом чтении без надлежащих консультаций с профессиональным адвокатским сообществом. Это противоречит международным стандартам, прежде всего, основным принципам ООН о роли юристов, предусматривающих привлечение профессиональной организации адвокатуры к разработке профильного законодательства», - говорится в обращении РАУ.

РАУ также настаивает на том, что при принятии законопроекта №1008 обязательным является обращение к Венецианской комиссии.

Полный текст обращения можно посмотреть здесь.