"Подыгрываем России": Фесенко высказался об увеличении рентных платежей для добывающих компаний

По его словам, в Украине 60% ВВП формируется за счет экспорта.

В вопросе об увеличении в 10 раз по сравнению с Россией рентных платежей для добывающих компаний существует политическая, социальная и экономическая опасность. Особенно за счет того, что наши металлурги становятся менее конкурентоспособными.

Об этом рассказал директор института прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью 24 каналу, пишет Обозреватель.

По его словам, в Украине 60% ВВП формируется за счет экспорта, поэтому увеличение рентных платежей по сравнению с Россией, как с военно-политическим противником, в 10 раз, сделает наших металлургов менее конкурентноспособными.изображением

"Мы сами фактически подыгрываем россиянам. Это ненормально. Каковы бы ни были внутренние конкурентные соревнования между различными олигархами, надо заботиться о национальных интересах", – отметил он.

К тому же, по словам Фесенко, рост рентных платежей может привести к сокращению металлургических предприятий и рабочей силы на них.

"Это предприятия в зоне конфликта: Мариуполь, Краматорск. Регионы рядом с зоной конфликта: Днепр, Запорожье. И даже родной город нашего Президента – Кривой Рог, что может не понравиться, между прочим, новому президенту, и об этом тоже надо помнить . Но с точки зрения именно национальной безопасности, это серьезный риск ", - отметил Фесенко.