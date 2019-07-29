По его словам, конфликт начался еще в прошлом году.

Глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев подтвердил наличие конфликта с исполнительным директором "Нафтогаза" Юрием Витренко.

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Об этом Коболев рассказал в интервью KRYM, отвечая на вопрос о главных поражениях "Нафтогаза".

"Для себя персонально (поражением - УНИАН) я считаю действующий конфликт, который есть сейчас внутри команды "Нафтогаза". Поражением не в том, что мы его проигрываем, а в том, что он случился", - сказал Коболев.

"Возможно, его можно было избежать, возможно, нет. Я не знаю", - добавил он.

Он отметил, что конфликт начался еще в прошлом году.

"(Конфликт - УНИАН) очень практичный, он имеет очень практический элемент. Он начался еще в прошлом году и сейчас активно развивается. Я бы не назвал его личным", - отметил он.

На уточняющий вопрос журналиста о причинах конфликта Коболев отказался отвечать.

"Учитывая определенные дискуссии, определенные новости о политических перспективах, например, того же господина Юрия, выносить сор из избы было бы некорректно и неправильно, поэтому я пока придержу свои комментарии по этому поводу. Когда эти процессы завершатся, я буду готов комментировать. Я не хочу, чтобы это воспринималось, как моя попытка играть в политику", - отметил он.

Как сообщалось, ранее отдел маркетинговых исследований "Нафтогаза", который подчиняется Витренко, подготовил доклад о текущей ситуации с корпоративной реорганизацией компании, в котором говорилось о наличии конфликта между Коболевым и Витренко. Об этом, в частности, свидетельствует разница во взглядах на организационную трансформацию "Нафтогаза", говорилось в докладе.