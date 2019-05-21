Украина ввела антидемпинговую пошлину на цемент из РФ, Беларуси и Молдовы

Пошлина будет взиматься в течение пяти лет.

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение установить антидемпинговые пошлины в отношении импорта цементных клинкеров и портландцемента из РФ, Беларуси и Молдовы, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

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«МКМТ приняла решение о применении антидемпинговой пошлины в размере 114,95% с товара происхождением из Российской Федерации; 57,03% - с товара происхождением из Республики Беларусь; 94,46% - с товара происхождением из Республики Молдова. Пошлина будет взиматься в течение пяти лет», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, комиссия установила наличие демпингового импорта из этих стран в течение 2015-2018 годов. В то же время, доли импорта цементных клинкеров и портландцемента из РФ, Беларуси и Молдовы в общем объеме импорта этих товаров в Украину в течение всего периода исследования постоянно росли, что свидетельствует о намерении дальнейшего увеличения объема демпингового импорта из этих стран.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на заседании в прошлую среду, 15 мая, принял решение о введении ответных санкций в отношении российских товаров. С 1 августа этого года с российских товаров будет взиматься специальная пошлина.