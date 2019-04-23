Защита Украины от Дерипаски, у которого забрали ЗАлК, уже обошлась в $8 миллионов

Дочерние предприятия российской компании «РусАл» требуют от Украины компенсации инвестиций в ЧАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат».

Министерство юстиции Украины 19 апреля заключило соглашение с международной юридической фирмой «Sherman & Sterling LLP» (Франция) о юридических услугах на $4,46 млн.

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Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут “Наші гроші”.

Фирма представляет Украину по делу № ARB/16/35 по иску фирмы «Emergofin B. V.» (Нидерланды) и «Velbay Holdings Ltd.» (Кипр) к государству Украина в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров. До 15 марта юристы должны подать отзыв на иск.

Дочерние предприятия российской компании «РусАл» Олега Дерипаски, Михаила Прохорова и других акционеров требуют от Украины компенсации инвестиций в ЧАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат». В 2006 году «Velbay Holdings Ltd.» купила у Фонда госимущества 68,01% акций "ЗАлК", однако в 2015 году прокуратура через суд вернула их в государственную собственность. У «РусАла» через упомянутый кипрский офшор осталось 29,54% "ЗАлК".

В 2017 году СБУ сообщила о подозрении представителям «РусАл» за уничтожение «ЗАлК» в интересах России.

Недавно в «РусАл» Дерипаски, который с 2018 года под санкциями США, сообщили об угрозе технического дефолта. Через санкции Дерипаска сократил свою долю с 70% до менее чем 50% в холдинге «En+», который на 31 декабря 2018 года имел 48% акций «Русала».

Всего с 2016 года Минюст заключил с «Sherman & Sterling LLP» четыре соглашения относительно этого дела на 16 500 евро и $7,95 млн. На этот раз почасовые ставки не обнародованы.

Сейчас услуги юристов «Sherman & Sterling LLP» обойдутся в $3,73 млн. Третьим лицом привлекут ООО «Адвокатская фирма Ангард» Андрея Вишневского и Ирины Назаровой за $266 тыс.

Также привлекут эксперта по убыткам «FTI Consulting» за $260 тыс, эксперта по энергетическому рынку «Compass Lexecon» за $140 тыс и экспертов из украинского права профессора Евгения Кубка за $40 тыс и господина Николая Стеценко за $15 тыс. Технических расходов в смете нет.