Fitch повысило рейтинг группы Ахметова и Новинского

Международное рейтинговое агентство Fitch отмечает, что повышение рейтинга до «B+» с «B» связано с улучшением структуры капитала «Метинвеста».

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента горно-металлургической группы компаний «Метинвест» до уровня «B+» с «B» с неизменным рейтингом восстановления «RR4» и со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении Fitch.

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Согласно сообщению, повышение рейтинга связано с улучшением структуры капитала «Метинвеста» с более устойчивым профилем погашения и его обязательством расставлять приоритеты по капитальным расходам, погашению задолженности и финансированию оборотного капитала по сравнению с дивидендами.

Отмечается, что рейтинг компании на уровне «B+» теперь на две ступени выше странового уровня «B-» Украины, и это объясняется устойчивым улучшением коэффициента покрытия твердой валютой обслуживания внешнего долга.

Fitch оценивает бизнес и финансовый профиль «Метинвеста» в категории «BB», однако кредитное качество компании ограничено операционной средой в Украине.

Как сообщал УНИАН, в марте 2018 года Fitch Ratings улучшило прогноз рейтинга горно-металлургической группы компаний «Метинвест» со стабильного до позитивного в ожидании успешного завершения предложенного группой рефинансирования еврооблигаций и предэкспортного финансирования.

Материнская компания международной горно-металлургической группы «Метинвест» - Metinvest B.V. в 2018 году увеличила чистую прибыль на 93% по сравнению с 2017 годом - до 1,188 млрд долл.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).