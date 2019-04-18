В Винницкой области введен в эксплуатацию новый дванадцятиквартирний жилой дом, построенный по программе «Доступное жилье»

Стоимость строительства составила 10130,0 тыс. грн., в том числе.

В рамках рабочей поездки в Ямпольского района председатель Винницкой областной государственной администрации Валерий Коровий вручил ключи от 12 квартир в новом жилом доме, построенном по программе строительства доступного жилья.

Заказчиком строительства выступает КО «Областной фонд содействия инвестициям и строительству», изготовлением проектной документации – ООО «МУР», генеральной подрядной организацией – ООО «Оптимист-Л» и субподрядной организацией – ООО «Олимп». Наружные работы, работы по водоснабжению, водоотведению и благоустройству придомовой территории выполняли КО «Ямпольский Райсельгоспкомунгосп и ГП «Ямпильводоканал».

Рассказывая об истории строительства, председатель областного фонда содействия инвестициям и строительству " Владимир Бабошин отметил: «Стартовал проект в 2013 году, когда утверждена программа по строительству этого дома и начался поиск соответствующего участка. На данном участке сваи под строительство 5-ти этажного дома были забиты еще 30 лет назад. Проектантами проведено обследование и дано заключение, что на этих сваях можно строить многоэтажный дом. В 2013-2014 годах смонтировали фундаментные блоки, перекрыли фундамент панелями, завершили сооружение фундаментной части дома. Но строительство прекратилось из-за нехватки финансирования. Два года назад руководство областной государственной администрации вернулось к вопросу строительства доступного жилья для населения и нам способствовали в его восстановлении. Фактически в области было выделено 14 участков и каждого года, при содействии облгосадминистрации, сдаем по 2-3 дома. В прошлом году сданы дома в Томашполе, Погребище, Мурованных Куриловцах, а сегодня здесь – в Ямполе. Всего в доме 12 квартир, 10 из которых местная власть выделяет для молодых специалистов, медиков и педагогов, как служебные квартиры и они будут платить только коммунальные платежи. Кроме того, принято решение о бесплатной передаче этих квартир в собственность, в случае, если специалисты отработают на государство 15 лет. Еще 2 квартиры переданы владельцам на условиях долгосрочного льготного кредита на 15 лет под 3% годовых».

Поздравляя новоселов, Валерий Коровий заверил, что подобные проекты будут реализовываться в области и в дальнейшем, ведь содействие в получении собственного жилья – является существенным стимулом как для молодых специалистов, так и для молодежи в целом.

«Сегодня имеем честь поздравить всех тех, кто впервые войдет в собственные новые квартиры. На самом деле чрезвычайно важно – иметь свое семейное гнездышко, где будут расти дети. Хочу сказать, что в 2014 году трудно было представить, что мы будем строить и развивать наш регион, ведь перед нами стояли вызовы совершенно другого характера, особенно здесь, рядом с Приднестровьем. Учитывая риски, мы укрепили границу, построили 30 км противотанкового рва по для обеспечения безопасности людям, проживающим в приграничных районах. Сегодня мы видим, как меняются общины, как они развиваются благодаря крупному финансовому ресурсу, который им передан. И этот мощный толчок способствует существенным изменениям, приходит новая генерация инициативных людей, которые стремятся развивать и развивать территории», - отметил Валерий Коровий.

Общая площадь нового 3-этажного жилого дома – 1109,64 м2, что включает 12 квартир, в том числе: трехкомнатные – 3 квартиры, двухкомнатных – 9 квартир. Общая площадь застройки – 438,5 м2.

Стоимость строительства составляет 10130,0 тыс. грн., в том числе:

- районный бюджет – 6000,0 тыс. грн..

- средства КО «Областной фонд содействия инвестициям и строительству» – 3730,0 тыс.. грн..

- собственные средства физических лиц – 400,0 тыс. грн..

Таким образом, благодаря совместным усилиями областной государственной администрации и районной власти в течение двух лет построить современный, модернизированный жилой дом.

Данное строительство позволило обеспечить служебным жильем работников образования (5 квартир) и медицины (5 квартир) специальности которых крайне востребованы на рынке труда района.