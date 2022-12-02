Курс гривни последние месяцы радует украинцев своей относительной стабильностью. Даже многочисленные ракетные удары агрессора, которые приводят к многочасовым отключениям света, воды и мобильной связи, не провоцируют увеличение спроса граждан на наличную валюту.

Если в октябре стоимость наличного доллара достигала даже 42 гривень, то в ноябре ситуация выровнялась и валюта стабилизировалась на уровне 40 гривень за доллар и такой показатель остается актуальным и до сих пор.

Более того, по состоянию на начало декабря стоимость наличной валюты в среднем стала стоить почти одинаково как в уличных обменниках, так и в кассах банков. Это означает, что конкуренция между ними выровнялась после того, как Национальный банк отменил большинство ограничений для участников банковского рынка и осуществил ряд процедур для подкрепления банков достаточным количеством наличной валюты. Это лишило обменники возможности искусственно повышать курс на наличную валюту, пользуясь ее дефицитом в банковском секторе.

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Однако, не все так радужно, как может показаться на первый взгляд. Ситуация на валютном рынке при условии накопления негативных факторов может заметно измениться. И такие риски, кстати, заложило правительство при расчете государственного бюджета на 2023 год. Чиновники ожидают, что в следующем году курс доллара будет составлять в среднем 42,2 гривни, а в конце следующего года может превысить 45 гривень за доллар.

Ситуация на валютном рынке может заметно измениться

Какие это могут быть риски? Безусловно, это возможное обострение ситуации на фронте. Также государство-террорист Россия продолжает безжалостно бить по энергетической системе нашего государства, что влияет не только на граждан, но и на возможности бизнеса нормально работать.

Украинские предприниматели, в том числе экспортеры, вынуждены либо вообще прекращать работу в такие периоды, или тратить значительные средства на покупку генераторов. Все это, так или иначе, может приводить к падению объема поступлений валютной выручки в страну и дальнейшего падения валового внутреннего продукта, а также к росту числа безработных.

По последним подсчетам Министерства экономики и Национального банка, ВВП Украины по результатам этого года сократится более чем на 30 процентов. Не исключено, что в условиях продолжения аварийных отключений электроэнергии, к сожалению, объем падения может стать больше. А показатель восстановления в следующем году нашей экономики, который прогнозируют чиновники на уровне 3,2 процента, может быть даже меньше.

Также есть ряд острых вызовов на финансовом фронте страны. Золотовалютные резервы Украины с начала разрушительной войны сократились на 5 млрд долларов, до 25 млрд долларов. Это несмотря на беспрецедентную финансовую поддержку дружественных стран и международных партнеров, которая в этом году уже превысила 23 млрд долларов, из которых около 10 млрд долларов – грантовые средства, которые не нужно будет возвращать в будущем.

Потребности нашего государства в следующем году также будут значительными и достигнут около 70 миллиардов долларов, из которых 35 миллиардов долларов необходимо будет привлечь в виде кредитов и грантов.

Может быть продолжена "печать" гривни для финансирования критических расходов

Если, например, международная поддержка будет задерживаться, то правительство будет вынуждено обращаться в Национальный банк за финансированием. Простыми словами, может быть продолжена "печать" гривни для финансирования критических расходов - нашей героической армии и социальной сферы.

В этом году таким образом уже было привлечено в госбюджет более 330 млрд гривень, а к концу года эта сумма может вырасти, по прогнозам правительства, до 400 млрд гривень. Такие шаги, конечно, помогают здесь и сейчас закрыть потребности в финансировании, но это провоцирует рост инфляции и увеличение предложения гривни на валютном рынке, что, в свою очередь, будет давить на стоимость доллара.

Паниковать и бежать покупать валюту за последние деньги пока, безусловно, не надо. Это ни к чему хорошему не приведет. Но при этом стоит четко оценивать риски и ситуацию, в которой находится украинская экономика и финансовая система в условиях борьбы за свою Независимость.

В Украине существует ряд инструментов, которые могут помочь частично сохранить покупательную способность собственных сбережений в условиях инфляционных процессов. В частности, это возможность положить средства на гривневые депозиты под 16-19 процентов годовых или приобрести военные облигации, доходность которых также превышает 18 процентов.

Спрогнозировать, что будет с курсом гривни дальше, не сможет никто

Чтобы защититься от риска девальвации гривни, есть возможность воспользоваться введенными инструментами от Национального банка, а именно конвертационными валютным депозитам за гривню от 3 месяцев, а также возможностью купить валюту по официальному курсу за 36,6 гривень под депозит от 6 месяцев. Такие услуг уже предлагают многие банки и они начинают набирать все большую популярность.

Спрогнозировать со стопроцентной уверенностью, что будет с курсом гривни дальше, не сможет никто, но у каждого есть возможность воспользоваться имеющимися инструментами, которые предлагает национальная финансовая система, чтобы уберечься от рисков, которые могут стать реальностью в условиях продолжения разрушительной войны.

Богдан Слуцкий