Начало работы Бюро экономической безопасности (БЭБ) рискует стать провальным, а сам орган может превратиться в еще один неудачный эксперимент. Об этом пишет в своем новом блоге на портале Экономическая правда доцент Университета государственной фискальной службы Украины, кандидат юридических наук Андрей Гмырин. Он анализирует состояние кадровой и функциональной подготовки БЭБ за несколько недель до начала его работы.

Автор напоминает, что закон о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ) был принят еще в январе 2021 года. Запуск этого органа должен состояться не позднее 25 сентября. А уже на следующий день должна прекратить свое существование Государственная фискальная служба (ГФС). К участию в конкурсе на должность директора БЭБ Кабинет министров допустил 48 претендентов - в основном, действующих и бывших чиновников. Но кто бы ни стал руководителем БЭБ, ему придется выдержать жесткую конкуренцию, а сама процедура назначения не будет быстрой, считает Андрей Гмырин.

Эксперт пишет, что на скорость кадровых назначений в новом органе может повлиять и закулисная борьба внутри Кабмина за будущий контроль над деятельностью БЭБ. Но даже, если конкурсная комиссия (в ее состав входят: первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики, министры финансов и инфраструктуры) с этой задачей справится вовремя, то следующим камнем преткновения станет кадровое формирование подразделений Бюро. Закон предусматривает, что новый орган вправе начать свою деятельность, если его штат будет заполнен хотя бы на 30%. Это более тысячи работников. Зато только в налоговой милиции (которую ликвидируют) их сейчас 4,5 тысячи. Так что многие будут претендовать на место в новосозданной структуре.

Также, по словам эксперта, необходимо будет провести государственную ревизию материально-технической базы ГФС перед тем, как передавать ее на баланс БЭБ. Серьезные проблемы с дедлайном могут возникнуть и при передаче соответствующих материалов досудебных расследований от правоохранительных органов к детективам БЭБ. Передать "скопом" не получится - это приведет к дальнейшей путанице, а на систематизацию нужно время. К тому же предусмотренный штатный минимум БЭБ вряд ли будет успевать вовремя рассматривать полученные дела, отмечает автор.

По его мнению, в этой неразберихе вполне вероятны многочисленные конфликты между БЭБ и прокуратурой, ведь последняя потребует от детективов Бюро, как минимум, соблюдения процессуальных сроков по переданным производствам. Также следует учитывать коррупционные риски, присущие государственным органам. Андрей Гмырин говорит, что неопределенной является и ситуация с информационно-аналитическим обеспечением БЭБ. Закон предоставляет детективам Бюро прямой и безусловный доступ к базам государственных органов. Но на практике распорядители информации могут создавать многочисленные препятствия, например, требовать от детективов письменных запросов. Все эти факторы делают невозможным своевременный, к 25 сентября 2021 года, запуск БЭБ, считает ученый. Также он предостерегает будущего руководителя органа от безрассудного решения - при любой готовности начать работу своего подразделения в установленные сроки и не позднее.

Андрей Гмырин предлагает двигаться иным путем. Во-первых, новый орган должен начать работать только тогда, когда он будет обеспечен кадрами минимум на 80% от штатной численности. Во-вторых, должны быть готовы и переданы на согласование в Кабмин проекты совместных распоряжений относительно доступа БЭБ к базам данных контролирующих ведомств. В-третьих, до момента полной передачи в БЭБ дел от ГФС и подразделений СБУ не стоит ликвидировать эти структуры и сокращать их работников.

"В свое время мы с коллегами неоднократно предлагали создать единый орган, который бы занимался не только борьбой с теневыми схемами, уклонением от уплаты налогов, но и воплощал налоговую и таможенную политику, анализировал ситуацию в этих сферах и предлагал оптимальные решения. Этот орган мог бы объединить Налоговую и Таможенную службы, Службу финансового мониторинга, Службу финансового аудита и Службу финансовых расследований и имел единую информационно-аналитическую систему. Однако имеем то, что я называю "полумерами" - закон о БЭБ. Свои рекомендации Кабмину я изложил. Остается надеяться, что чиновники к ним прислушаются. Мы же будем ждать осени, когда новый орган должен заработать", - резюмирует эксперт.