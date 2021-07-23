В Верховной Раде отметили успехи главы Нацбанка за год работы.

За год пребывания на посту главы НБУ Кирилла Шевченко Национальный банк Украины проводил последовательную монетарную политику и обеспечил стабильность банковской системы, что особенно важно во время пандемии. Такую оценку работе Шевченко дал профильный парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как говорится в документе "за год валютный рынок стал более цивилизованным, стабильным и прозрачным благодаря усилиям Национального банка, который проводит активную либерализацию рынка, что позволяет на нем работать большему количеству участников. Увеличение глубины и ликвидности межбанковского рынка усиливает способность рынка к самобалансированию и заметно уменьшает потребности в осуществлении валютных интервенций".

Не менее важным, по мнению парламентариев, есть последовательная монетарная политика. С помощью плавающего курсообразования и инфляционного таргетирования по итогам 2020 года курс оставался в пределах целевого коридора 5%.

Также в комитете отмечают, что под руководством Шевченко Нацбанк активизировал кредитование, особенно малых и микропредприятий. В то же время улучшилось качество кредитов.

"Доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках существенно снизилась за последний год: с 49,6% на 1 июня 2020 года до 37,9% на 1 июня 2021 года. Такому сдвигу способствовали разработанные Национальным банком Украины требования к организации процесса управления проблемными активами", - отмечают депутаты.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко сообщал, что Национальный банк усиливает сотрудничество с Министерством финансов США по борьбе с отмыванием незаконных доходов и возврату активов обанкротившихся банков.

Автор: Станислав Кожемякин