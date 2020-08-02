Как работает украинский бизнес в России и российский - в Украине - исследование (инфографика)

Согласно данным российского Единого реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), в Украине работает 104 филиала российских компаний.

"Дочек" украинских компаний в России в шесть раз больше, чем российских филиалов в Украине.

Об этом свидетельствуют данные системы YouControl в которой появились данные из реестров Федеральной налоговой службы РФ (ЕГРЮЛ/ЕГРИП). Эксперты системы исследовали, как менялась картина сотрудничества между украинскими и российскими компаниями в последние годы и какая ситуация сейчас.

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Так, согласно данным российского Единого реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), в Украине работает 104 филиала российских компаний.

Кроме того, по данным Единого государственного реестра Украины (ЕГР), в июне 2020 году в Украине работало 12 970 компаний, которые имели российских учредителей или бенефициаров. Долю в украинских компаниях имели 12 563 лиц или компаний из России.

Поскольку в некоторых компаниях могло быть несколько российских бенефициаров, а отдельные люди могут быть бенефициарами в нескольких компаниях, всего по состоянию на июнь 2020 было 16 844 связей между украинскими компаниями и российскими владельцами.

В основном российские компании или лица являются миноритарными акционерами: только в 7022 случаях доля российской собственности составляет более 50%, а в 2301 случае их доля составляет менее 25%. При этом в 2308 случаях информация о доле вообще отсутствует.

Физические лица являются бенефициарными владельцами или учредителями в 14 122 случаях, юридические — в 2 722 (компании, общественные организации или российское государство). Именно юридические лица являются бенефициарами в 177 случаях, что противоречит украинскому законодательству, отметили в YouControl.

Вместе с тем, за последние годы российское присутствие несколько сократилось, хотя и выросла сначала после начала войны.

В то же время 618 украинских компаний являются учредителями российских компаний или некоммерческих организаций (НКО). Из них 592 — активные. Если не включать компании, находятся в Крыму или Донецкой и Луганской областях, остаются 464 украинские компании (из них 444 активных).

НКО (благотворительные фонды, ассоциации, которые объединяют компании, работающие в определенном секторе и т. п.) — вторая по популярности сфера деятельности, в которых украинские компании основывают представительства в России. По состоянию на июнь 2020 года, 84 украинские компании или общественные организации были учредителями работающих российских НКО.

Если не принимать во внимание НКО, всего украинские юрлица основывают компании в России в таких сферах:

оптовая торговля (85 компаний)

операции с недвижимостью (58 компаний)

строительство (31 компаний)

временное размещение питания (29 компаний).

"В целом, исследование показывает, что хотя российское присутствие в Украине несколько сократилась за последние 10 лет, многие российские компании продолжают функционировать в Украине. При этом, российские компании расположены преимущественно в Киеве, а также в Восточной Украине. Украинские компании также продолжают вести бизнес в России, являясь как членами российских НКО, так и учредителями коммерческих организаций в России. Как и с присутствием российских компаний в Украине, здесь также наиболее связанны с Россией компании из Восточной Украины", — отметили в YouControl.

Продажа «дочек»

6 сентября 2019 года украинскую «дочку» российского банка выставили на аукцион. Фондовая биржа ПФТС анонсировала продажу "Проминвестбанка" за 399 млн грн.

3 марта 2020 года Стокгольмский арбитраж запретил продавать украинскую "дочку" госбанка РФ. Украина проиграла апелляцию российскому ВЭБу в деле о принудительной продаже "Проминвестбанка".

5 марта 2020 года исполнительная служба продала украинскую "дочку" российского госбанка. На контрольный пакет из 99,7726% акций "Проминвестбанка" было обращено взыскание.

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