Приказ о срочной транспортировке яхты на территорию РФ Путин отдал за несколько недель до нападения на Украину.

Перед вторжением в Украину президент России Владимир Путин перевез свою суперяхту Graceful стоимостью 100 миллионов долларов (75 миллионов фунтов стерлингов) с немецкой верфи в Гамбурге в Россию.

Как сообщает The Gardian со ссылкой на материалы расследования российской антикоррупционной организации, созданной находящимся в тюрьме лидером оппозиции Алексеем Навальным, приказ о срочной транспортировке яхты на террриторию РФ Путин отдал за несколько недель до нападения на Украину.

Как говорится в материале, электронные письма показывают, что Путин приказал срочно перевезти 82-метровую суперяхту Graceful с верфи в Гамбурге, где она проходила ремонт стоимостью 32 миллиона долларов к 1 февраля 2022 года.

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Судно отбуксирровали из Гамбурга 7 февраля по пути в российский Калининград, после того как верфь пропустила крайний срок, назначенный на 1 февраля.

Вскоре Путин приказал начать полномасштабное вторжение в Украину. После вторжения США, Великобритания и ЕС ввели санкции в отношении активов, принадлежащих России за рубежом, а десятки суперяхт, принадлежащих олигархам, были конфискованы по всему миру.

Управление по контролю за иностранными активами правительства США (OFAC) называет Graceful "заблокированной собственностью, в которой имеет интерес президент Владимир Путин".

В электронном письме, отправленном на гамбургскую верфь Blohm+Voss 19 января 2022 года, говорилось: "Владелец хочет, чтобы Graceful был доставлен в Российскую Федерацию 1 февраля… Пожалуйста, мобилизуйте бесперебойный экипаж — 2 смены". Он продолжил: "Пожалуйста, ускорьте все работы, которые могут помешать отплытию Graceful 1 февраля".

В электронных письмах говорилось, что владелец хотел перевезти лодку в Российскую Федерацию для завершения работ. "Владелец не доволен модернизацией. Он недоволен задержками в процессе строительства", — говорится в письме от группы компаний "Совкомфлот", крупнейшей судоходной компании России. Ожидалось, что работы займут больше года.

Содержание электронных писем было раскрыто в репортаже российской журналистки-расследователя Марии Певчих, которая возглавляет антикоррупционный фонд, созданный Навальным.

"Половина страны вынуждена собирать деньги на нижнее белье и носки для мобилизованных, делать окопные свечи, а человек, развязавший эту войну, тратит 3 миллиарда рублей только на ремонт и закупку своей яхты", — говорится в ее отчете.

Яхты Путина

Судно Graceful, также имеющее кодовое название "Касатка" с 15-метровым крытым бассейном, который можно превратить в танцпол, — лишь одна из нескольких суперяхт, связанных с Путиным.

Самая большая суперяхта Путина, "Шехерезада" стоимостью 700 миллионов долларов, была задержана в итальянском порту Марина-ди-Каррара, где она находилась на ремонте. США также называют его владельцем небольшой суперяхты под названием Olympia стоимостью 22 миллиона долларов.

В феврале 2022 года стал известно о том, кто из миллиардеров РФ не успел спрятать яхты от санкций.

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