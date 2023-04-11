В прошлый раз, когда выплаты были настолько велики, странам с самой высокой долговой нагрузкой списали 60-80% долга.

Беднейшие государства должны выплатить иностранным кредиторам в среднем не менее 16,3% бюджетных доходов в 2023 году и 16,7% в 2024 году.

Как свидетельствуют данные британской благотворительной организации Debt Justice, это максимальные показатели с 1998 года.

В 2024 году уровень госдолга к погашению будет более чем в 2,5 выше, чем в 2011 году. В прошлый раз, когда выплаты были настолько велики, странам с самой высокой долговой нагрузкой списали 60-80% долга.

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По данным Всемирного банка (ВБ), в структуре адресатов запланированных на 2023-2024 годы 46% занимают частные кредиторы не из Китая, 30% - международные организации, 12% - китайские кредиторы частного и государственного секторов и еще 12% - другие государства.

Максимальный средний уровень госдолга к погашению в 2022-2024 годах зафиксирован у Шри-Ланки (78,3%), Лаоса (57,3%), Доминики (54,6%), Пакистана (43%) и Замбии (38,9%).

Война в Украине и беднейшие страны

В марте 2022 года Вв ВТО опасались, что война в Украине может спровоцировать голодные бунты в бедных странах. 35 африканских стран зависят от продовольствия, импортируемого из Черноморского региона.

15 ноября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам саммита "Группы двадцати" призвал лидеров этих стран присоединиться к украинской инициативе Grain from Ukraine по предоставлению помощи продовольствием беднейшим странам.

24 ноября Зеленский сообщил, что Украина уже имеет договоренности с разными странами относительно реализации Grain from Ukraine. Это, в частности, Германия, Польша, Бельгия, Япония, Турция, США.

В ноябре 2022 года Британия заявил о том, что выделит Украине 5 миллионов фунтов на доставку продовольствия беднейшим странам.

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